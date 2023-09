Eklipsi i ardhshëm diellor në Kolorado: Gjithçka që duhet të dini

Me afrimin e datës së eklipsit të ardhshëm diellor, hotelet, përfshirë Herrera's, po përjetojnë një rritje të rezervimeve. Duke u zhvilluar më 14 tetor, ky spektakël do të jetë eklipsi i parë i dukshëm nga Shtetet e Bashkuara që nga eklipsi total i vitit 2017. Rruga e unazës pritet të përshkojë rajonin rreth orës 10:30 të asaj të shtune, duke tërhequr turma të mëdha spektatorësh të etur.

Pra, çfarë është saktësisht një eklips diellor unazor? Ndodh kur Hëna kalon midis Tokës dhe Diellit ndërsa është në pikën e saj më të largët nga Toka. Hera e fundit që Shtetet e Bashkuara ishin dëshmitare të këtij fenomeni ishte në vitin 2012. Për shkak të distancës së saj, Hëna shfaqet si një disk i errët që është më i vogël se dielli, duke krijuar një efekt magjepsës të "unazës së zjarrit" në qiell, i cili zgjat afërsisht 4 minuta. .

Komunitetet në jugperëndim të Durangos, duke përfshirë Cortez, Dolores dhe Dove Creek, do të kenë privilegjin të përjetojnë unazën në lavdinë e saj të plotë. Këto vende do të shijojnë një pamje ku Hëna duket të jetë në qendër të saktë të diellit.

Për të përmirësuar përvojën, ngjarje të ndryshme shikimi po organizohen në zonë, duke përfshirë Parkun Kombëtar Mesa Verde. Shërbimi i Parkut Kombëtar (NPS) dhe NASA po bashkëpunojnë për të ofruar seminare edukative dhe zona të caktuara parkimi për vizitorët. Parku do të presë ngjarje shikimi në Muzeun Chapin Mesa, Parkingun e Far View dhe Amfiteatrin Morefield Campground. Kampingjet janë të disponueshme, por rezervimet këshillohen pasi ka të ngjarë të shiten. Vizitorët do të pajisen me syze eklipsi deri sa të mbarojnë furnizimet, duke siguruar shikimin e sigurt të kësaj ngjarjeje qiellore.

Veçanërisht, Monumenti Four Corners, ku takohen kufijtë e Kolorados, Arizonës, New Mexico dhe Utah, do të qëndrojë i mbyllur nga ora 8 e mëngjesit deri në 1 pasdite në ditën e eklipsit. Kjo mbyllje është një masë respektuese për të nderuar besimet e shenjta të Kombit Navajo, që menaxhon sitin. Populli Navajo i konsideron eklipset si ngjarje të shenjta dhe përmbahet nga puna ose largimi nga shtëpitë e tyre gjatë ndodhive të tilla.

Për ata në pjesë të tjera të Kolorados, megjithëse nuk do të përjetojnë eklipsin e plotë, ata mund të dëshmojnë ende një eklips të pjesshëm në mëngjesin e 14 tetorit.

Nëse ju mungon eklipsi i këtij viti, mos u shqetësoni. Eklipsi tjetër i plotë diellor në Kolorado është planifikuar për vitin 2048. Megjithatë, nëse jeni të etur të dëshmoni një eklips total më shpejt, mund të udhëtoni në lindje për të parë një më 8 prill 2024. Ky eklips do të kalojë nëpër Meksikë, Teksas dhe të ndryshme qytete në verilindje të Shteteve të Bashkuara, duke përfshirë Austin, Dallas dhe Indianapolis.

Pra, shënoni kalendarët tuaj dhe përgatituni të dëshmoni bukurinë mahnitëse të një eklipsi diellor në Kolorado. Mos harroni të sillni syzet tuaja të eklipsit për të siguruar shikim të sigurt dhe përgatituni për trafik të mundshëm, pasi kjo ngjarje e rrallë pritet të tërheqë turma të mëdha.

