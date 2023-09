Studiuesit zbulojnë projektin e mundshëm për neuronet në kafshët më të thjeshta

By

Studiuesit kanë zbuluar prova të qelizave të ngjashme me neuronet në plakozoan, një nga llojet më të thjeshta të kafshëve. Plakozoanët kanë ekzistuar në dete për qindra miliona vjet, dhe është e mundur që ata kanë shërbyer si plan për sistemet nervore që gjenden te kafshët më komplekse, përfshirë njerëzit. Këto gjetje u publikuan në revistën Cell.

Plakozoanët duken si ameba nën një mikroskop, por në të vërtetë janë kafshë. Ato janë më të lidhura me cnidarët (që përfshijnë anemonet e detit dhe koralet) dhe biteranët (vertebrorët) në pemën e jetës. Ndërsa linjat e tjera të kafshëve kanë sisteme nervore të qeverisur nga neuronet, plakozoanët besohej se ishin të ndryshëm dhe nuk zotëronin neurone.

Në vend të neuroneve, plakozoanët përdorin qeliza peptidergike për të rregulluar disa sjellje. Këto qeliza lëshojnë zinxhirë të shkurtër të aminoacideve që aktivizojnë qelizat përreth, të ngjashme me funksionin e neuroneve në organizmat më komplekse. Kjo ngjashmëri i shtyu studiuesit të hetojnë më tej, duke teorizuar se këto qeliza mund të përfaqësojnë sistemin nervor të një paraardhësi të lashtë të kafshëve.

Ekipi hulumtues studioi shprehjen e gjeneve në plakozoanet dhe zbuloi 14 lloje të qelizave peptidergjike që janë të rëndësishme për ndërtimin e neuroneve në kafshë të tjera. Megjithatë, ata zbuluan se qelizave peptidergjike në plakozoanet u mungon aktiviteti elektrik dhe aftësia për të marrë mesazhe, gjë që tregon se ato nuk janë neurone të vërtetë.

Duke hartuar ndërveprimet e mundshme midis qelizave peptidergjike dhe qelizave të tjera në plakozoanet, studiuesit identifikuan një rrjet kompleks sinjalizimi dhe çifte specifike neuropeptidesh dhe receptorësh. Kjo mbështet hipotezën kimike të trurit, e cila sugjeron se sistemet e hershme nervore evoluan si rrjete qelizash të lidhura përmes sinjaleve kimike dhe jo sinjaleve elektrike.

Duke krahasuar qelizat peptidergjike me neuronet e kafshëve të tjera, studiuesit zbuluan ngjashmëri të mëdha në mënyrën se si përdoren gjenet, duke treguar se sistemet nervore të hershme dikur ishin të ngjashme me ato që shiheshin në plakozoan përpara se të evoluonin në qeliza komplekse që dërgonin sinjale elektrike.

Ndërsa plakozoanët mund të jenë të thjeshtë në krahasim me njerëzit, kompleksiteti i tyre është më i lartë se sa pritej. Hulumtimet e mëtejshme mbi plakozoanët dhe linjat e tjera të kafshëve do të ofrojnë një kuptim më të mirë të evolucionit të sistemeve nervore dhe do të hedhin dritë mbi funksionet e neuroneve në trurin tonë.

