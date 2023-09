Sateliti XRISM nis për të studiuar universin në ngjyra të ndryshme të rrezeve X

Përmbledhje: Sateliti i Imazhe me rreze X dhe Misioni i spektroskopisë (XRISM), një përpjekje bashkëpunuese midis Agjencisë Japoneze të Kërkimit të Hapësirës Ajrore (JAXA) dhe NASA-s me pjesëmarrje nga Agjencia Evropiane e Hapësirës, ​​u lëshua në 6 shtator. Misioni i XRISM është të zbulojë gjatësitë e valëve të rrezeve X me saktësi të paparë dhe t'u sigurojë shkencëtarëve lexime të reja novatore të vendeve të nxehta dhe energjike në univers. Ndryshe nga teleskopët ekzistues me rreze X, XRISM mund të dallojë ngjyra të ndryshme të dritës me rreze X, duke zhbllokuar një mori informacionesh. Instrumenti i tij zbulon rrezet X përmes zhvendosjeve të vogla të temperaturës, duke i mundësuar atij të identifikojë elementët kimikë të pranishëm në objekte dhe të lexojë shpejtësitë e lëvizjeve të gazit. Sateliti synon të sigurojë një pamje të re të universit të nxehtë dhe energjik, duke vëzhguar shpërthimet yjore, ndërveprimet e vrimave të zeza dhe bashkimet e grupimeve galaktikash në detaje të paprecedentë. Shkencëtarët në Universitetin e Çikagos do të analizojnë vëzhgimet e para të XRISM të grupimeve dhe grupeve masive të galaktikave, duke shpresuar të kuptojnë ndërveprimet midis vrimave të zeza supermasive dhe galaktikave të tyre pritëse. XRISM gjithashtu do të matë bollëkun e elementeve kimike dhe do të zbulojë përbërjen aktuale kimike të universit. Lëshimi i një sateliti për vëzhgimet me rreze X nga hapësira paraqet një sfidë të rëndësishme për shkak të atmosferës së Tokës që bllokon rrezet X. Kjo është përpjekja e katërt për të nisur dhe operuar me sukses një satelit të ngjashëm dhe shkencëtarët janë optimistë për potencialin e XRISM.

