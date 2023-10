Të kuptuarit e objekteve ndëryjore përmes rrezeve X, thonë shkencëtarët

By

Një studim i udhëhequr nga një astronom i Yale ka nxjerrë në pah rëndësinë e përdorimit të rrezeve X për të kuptuar më mirë objektet ndëryjore që kalojnë përmes Sistemit tonë Diellor. Studimi sugjeron se kur një objekt i ngjashëm me 'Oumuamua' misterioz kalon përsëri pranë Tokës, teleskopët me rreze X do të luajnë një rol vendimtar në analizimin e tij.

Sipas shkencëtarëve, prania ose mungesa e rrezeve X mund të sigurojë njohuri të vlefshme për natyrën e objekteve ndëryjore. Nëse zbulohen rrezet X, kjo tregon praninë e një reje gazi që rrethon objektin, e cila nxit përshpejtimin e tij të pazakontë. Nga ana tjetër, mungesa e rrezeve X tregon përfshirjen e ligjeve të ndryshme të fizikës.

Studimi thekson rolin e erës diellore, një rrymë e shpejtë grimcash jonizuese, në këtë hipotezë. Kur këto grimca përplasen me gazin, ato vjedhin elektrone, duke çuar në emetimin e rrezeve X dhe fotoneve UV. Është interesante se ky fenomen ndodh edhe me gazrat që janë të padukshëm në spektrin optik ose infra të kuq.

Ndërsa rrezet X zakonisht lidhen me mjedise ekstreme si vrimat e zeza, ato mund të përdoren gjithashtu për të studiuar planetët, kometat dhe objektet potencialisht ndëryjore. Për shembull, rrezet X prodhohen kur era diellore ndërvepron me atmosferat e planetëve si Venusi, Marsi dhe Jupiteri.

Studiuesit që qëndrojnë pas studimit shpresojnë të testojnë hipotezën e tyre duke përdorur instrumente të reja të zhvilluara për të vëzhguar objektet e ardhshme ndëryjore. Ata parashikojnë që studimi i ardhshëm i Observatorit Rubin për Hapësirën dhe Kohën (LSST) do të rrisë shumë aftësinë e tyre për të zbuluar dhe studiuar këto ndërthurëse kalimtare.

LSST pritet t'u sigurojë studiuesve një rritje të paprecedentë të ndjeshmërisë, si dhe mbulim gjithëpërfshirës gjatë natës të të gjithë hemisferës jugore. Vlerësohet se LSST do të identifikojë disa objekte ndëryjore çdo vit, duke ofruar të dhëna të vlefshme për hetime të mëtejshme.

Studimi është pranuar për botim në Astrophysical Journal.

Burimet:

– The Astrophysical Journal (Punim i pranuar)