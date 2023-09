Përdorimi i vizionit kompjuterik për të zhbllokuar njohuritë në bateritë litium-jon

By

Studiuesit kanë përdorur vizionin kompjuterik, një formë e të mësuarit të makinerive, për të fituar një kuptim më të thellë se si funksionojnë bateritë e ringarkueshme litium-jon. Duke ekzaminuar me përpikëri filmat me rreze X të elektrodave të baterive në nivelin nano, shkencëtarët kanë zbuluar detaje fizike dhe kimike të fshehura më parë. Ky zbulim ka potencialin për të rritur efikasitetin e baterive litium-jon, me aplikime më të gjera në kuptimin e sistemeve komplekse si ndarja e qelizave në embrione.

Studimi, i udhëhequr nga studiues nga Laboratori Kombëtar i Përshpejtuesit SLAC i Departamentit të Energjisë, Universiteti i Stanfordit, MIT dhe Instituti i Kërkimeve Toyota, u fokusua në grimcat e litium hekur fosfat (LFP). Grimcat LFP, të veshura me një shtresë të hollë karboni për përçueshmëri të përmirësuar elektrike, gjenden zakonisht në elektrodat pozitive të baterive litium-jon.

Për të vëzhguar proceset e brendshme të baterive, ekipi hulumtues krijoi qeliza transparente të baterive me dy elektroda të rrethuara nga një zgjidhje elektrolite që përmban jone litiumi që lëvizin lirshëm. Nëpërmjet këtij konfigurimi, ata mund të gjurmonin lëvizjen e joneve të litiumit gjatë cikleve të karikimit dhe shkarkimit. Ky proces, i njohur si ndërthurje, përfshin jonet që hyjnë dhe dalin nga grimcat LFP.

LFP është shumë domethënëse në industrinë e baterive për shkak të kostos së ulët, rekordit të sigurisë dhe përdorimit të elementeve të bollshme, duke e bërë atë veçanërisht të rëndësishme në tregun e automjeteve elektrike.

Bashkëpunimi midis studiuesve filloi tetë vjet më parë kur profesori i MIT Martin Bazant dhe William Chueh nga Stanford kombinuan ekspertizën e tyre në modelimin matematikor dhe mikroskopin e avancuar me rreze X për të studiuar grimcat e baterive. Ata më vonë inkorporuan mjete të mësimit të makinerive për të përshpejtuar testimin e baterisë dhe për të identifikuar metodat optimale të karikimit. Studimi aktual e çon një hap më tej duke përdorur vizionin kompjuterik për të analizuar filmat me rreze X në shkallë nano nga viti 2016. Kjo teknikë lejon një kuptim më të plotë të reaksioneve të futjes së litiumit brenda grimcave LFP.

Duke pikseluar imazhet me rreze X, studiuesit mund të kapin përqendrimin e joneve të litiumit në çdo pikë brenda grimcës. Kjo i lejon ata të krijojnë filma që ilustrojnë rrjedhën e joneve të litiumit brenda dhe jashtë grimcave gjatë karikimit dhe shkarkimit.

Duke analizuar imazhet me rreze X, studiuesit zbuluan se lëvizja e joneve të litiumit brenda materialit përputhej ngushtë me simulimet kompjuterike të zhvilluara më parë nga Bazant. Ata përdorën 180,000 piksele si matje për të trajnuar një model llogaritës që përshkruan me saktësi termodinamikën joekuilibërore dhe kinetikën e reagimit të materialit të baterisë.

Për më tepër, studimi zbuloi se ndryshimet në shkallën e përthithjes së litium-jonit në të gjithë sipërfaqen e grimcave lidhen me trashësinë e veshjes së karbonit. Ky zbulim sugjeron se optimizimi i trashësisë së shtresës së karbonit mund të rrisë potencialisht efikasitetin e baterisë - një përparim i rëndësishëm në dizajnin e baterisë.

Rezultatet e këtij studimi ofrojnë njohuri për optimizimin e elektrodave të fosfatit të hekurit të litiumit dhe demonstrojnë potencialin e mësimit të makinerive dhe teknikave të avancuara të imazhit në zbulimin e mistereve të materialeve dhe sistemeve. Ky zbulim jo vetëm që hap rrugën për përparime në teknologjinë e baterive, por gjithashtu premton studimin e formimit të modeleve në sisteme të tjera kimike dhe biologjike.

