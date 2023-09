Përjetoni Dritat Veriore mahnitëse në Irlandë

By

Dritat e Veriut, një fenomen natyror që të lë pa frymë, mund të shihet në vende të ndryshme në të gjithë Irlandën. Ndërsa Islanda dhe Alaska janë të njohura për shfaqjet e tyre të Aurora Borealis, Irlanda ofron një mundësi unike për të parë këtë shfaqje mahnitëse të dritës. Dritat shpesh shfaqen si ngjyra të gjalla jeshile, dhe nganjëherë rozë, blu dhe vjollcë, duke krijuar një spektakël magjepsës në qiellin e natës.

David Moore, redaktor i revistës Astronomy Ireland, shpjegon se gjasat për të parë Dritat e Veriut rriten gjatë ekuinoksit, i cili bie më 23 shtator të këtij viti. Fusha magnetike e Tokës dhe animi i planetit luajnë një rol në krijimin e kushteve të favorshme për shfaqjen e dritave. Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se nuk ka asnjë garanci për të dëshmuar këtë fenomen natyror.

Vendndodhjet më të mira për të parë dritat në Irlandë janë bregdeti verior rural dhe pjesë të bregut të Antrim. Këto zona ofrojnë pamje të qartë të Oqeanit Atlantik pa ndërhyrjen e dritave të qytetit. Mayo, i vendosur gjithashtu përgjatë bregut të Atlantikut, është një tjetër vend i rekomanduar. Megjithatë, nëse qielli është i pastër, dritat mund të jenë të dukshme nga kudo në vend.

Formimi i Dritave Veriore fillon me ndezjet diellore në diell, të cilat lëshojnë një sasi masive rrezatimi në hapësirë. Këto grimca më pas ndërveprojnë me fushën magnetike të Tokës dhe tërhiqen drejt poleve të Veriut dhe Jugut. Ndërsa përplasen me atomet dhe molekulat në atmosferë, krijohen ngjyrat e gjalla të dritave.

Për të maksimizuar shanset për të parë Aurora Borealis, është thelbësore të jeni larg dritave artificiale. Banorët e qytetit mund të shohin vetëm shfaqje të mëdha, por ata që jetojnë në fshat, larg dritave të ndritshme, mund të shijojnë pamje të mrekullueshme. Pavarësisht nga paparashikueshmëria e dritave, astronomët mund të parashikojnë shfaqjen e tyre duke monitoruar aktivitetin diellor.

Astronomy Ireland ofron një shërbim alarmi për aurora, duke ofruar përditësime ditore mbi kushtet e qiellit, duke përfshirë mundësinë për të parë Dritat Veriore. Ndërsa dritat mund të shfaqen në çdo kohë të natës, është thelbësore që të keni qiell të pastër për shikueshmëri optimale.

Edhe pse moti i Irlandës mund të jetë një sfidë me retë dhe shiun e shpeshtë, ka ende mundësi për të parë Dritat Veriore. Ndërsa aktiviteti i diellit arrin kulmin në vitin 2025, vitet e ardhshme janë veçanërisht të favorshme për të përjetuar këtë mrekulli natyrore. Pra, përgatituni për një natë magjike nën qiellin e ndriçuar irlandez.

Burimet:

– Revista Astronomy Ireland.