Kur të shikoni eklipsin diellor në Florida Qendrore

Më 14 tetor, banorët e Floridës Qendrore do të kenë mundësinë të shohin një eklips diellor. Një eklips diellor ndodh kur hëna kalon midis Tokës dhe Diellit. Në Orlando, eklipsi unazor diellor, i njohur gjithashtu si "unaza e zjarrit", do të fillojë rreth orës 11:52 të mëngjesit. Eklipsi do të arrijë kulmin në orën 1:26 dhe do të përfundojë rreth orës 3:02.

Qendra Shkencore e Orlandos po organizon një festë për shikimin e eklipsit diellor të shtunën, ku banorët mund të mblidhen për të parë këtë ngjarje astronomike. Ekspertët në qendër vlerësojnë se banorët do të mund të shohin deri në 60% të eklipsit. Sidoqoftë, është thelbësore të merrni masa paraprake gjatë vëzhgimit të eklipsit për të mbrojtur sytë tuaj nga dëmtimi i mundshëm.

Është e rëndësishme të shikoni në mënyrë të sigurt eklipsin diellor për të shmangur çdo dëm për sytë tuaj. Sigurohuni që të ndiqni udhëzimet e duhura dhe të përdorni syze mbrojtëse të krijuara posaçërisht për të parë ngjarjet diellore. Nëse nuk jeni të sigurt se si ta shikoni në mënyrë të sigurt eklipsin, ka burime të disponueshme për t'ju edukuar dhe udhëhequr gjatë procesit.

Eklipsi i ardhshëm diellor në Florida Qendrore është një mundësi emocionuese për të dëshmuar një fenomen natyror. Nëse nuk jeni në gjendje ta shikoni këtë eklips të veçantë, eklipsi tjetër total i diellit për pjesë të SHBA-së do të ndodhë më 8 prill 2024.

