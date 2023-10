Dekodimi i "Këmbëve topolake" të Caterpillars: Anatomia kundër Funksionit

By

Një artikull i fundit në Science Advances eksploron botën magjepsëse të këmbëve të vemjeve. Në shikim të parë, mund të supozohet se këmbët e vemjeve janë thjesht topolake për shkak të oreksit të tyre të pangopur, por pas një hetimi të mëtejshëm, bëhet e qartë se këto këmbë kanë një qëllim krejtësisht të ndryshëm.

Ato që duken të jenë këmbët topolake në një vemje janë në të vërtetë këmbët e rreme të njohura si "prolegs". Këto grimca mishi e ndihmojnë vemjen të lëvizë, ndërsa këmbët e vërteta, të vendosura pranë fytyrës së saj, i kushtohen metamorfozës dhe përfundimisht do të zhvillohen në këmbët e rritura të një mole ose fluture.

Ideja se një këmbë mund të përcaktohet si nga anatomia ashtu edhe nga funksioni, ngre pyetje filozofike rreth asaj që e bën një këmbë "reale". A duhet të përcaktohet një këmbë nga struktura e saj fizike, apo një këmbë funksionale mund të klasifikohet si e tillë edhe nëse i mungojnë karakteristikat tradicionale të një këmbe?

Ky zbulim nuk është krejtësisht befasues në botën e artropodëve, të cilët njihen për këmbët e tyre të bashkuara. Insektet dhe artropodët e tjerë shpesh i ripërdorin këmbët e tyre për detyra të ndryshme. Varkëtarët e ujit i kanë shndërruar këmbët e tyre në lopata, brumbujt e plehut përdorin këmbët e tyre si vegla prerëse dhe centipedat e shtëpisë kanë modifikuar këputjet e tyre të ngjashme me këmbët për të injektuar helm.

Në rastin e vemjeve, këto këmbë të rreme shërbejnë si spiranca, duke lejuar që krijesa të ngjitet në sipërfaqe ndërsa lëviz përpara. Vemjet shkëputen dhe ribashkojnë shtyllat e tyre për t'u çuar përpara, duke përdorur jastëkë me gjemba të quajtura thur me grep në majë të secilës këmbë për të siguruar kapjen e tyre. Gjenet përgjegjëse për zhvillimin e këtyre këmbëve të rreme ndahen me krustacet, duke theksuar lidhjet evolucionare midis specieve të ndryshme.

Ndërsa duke folur gjenetikisht, koncepti i realitetit mund të mos ketë shumë rëndësi për këto shtojca, ka diçka intriguese në lidhje me këto këmbë kalimtare. Këmbët e vemjeve janë jetëshkurtër, ekzistojnë vetëm gjatë fazës së tyre larve përpara se të pësojnë metamorfozë. Pra, herën tjetër që të takoni një vemje, merrni një moment për të vlerësuar këto gjymtyrë kalimtare dhe përshtatjen e tyre unike për lëvizje.

Burimet: Science Advances

Përkufizime:

Proleg: Një këmbë false e gjetur në një vemje, e cila përdoret për lëvizje.

Një këmbë false e gjetur në një vemje, e cila përdoret për lëvizje. Këmbët e kraharorit: Këmbët e vërteta të një vemjeje, të vendosura pranë fytyrës së saj, që përfundimisht do të zhvillohen në këmbët e rritura të një mole ose fluture.

Këmbët e vërteta të një vemjeje, të vendosura pranë fytyrës së saj, që përfundimisht do të zhvillohen në këmbët e rritura të një mole ose fluture. Grep: Një jastëk me gjemba e pranishme në majë të shtyllës së vemjes, e cila ndihmon në sigurimin e kapjes së saj në sipërfaqe.

Një jastëk me gjemba e pranishme në majë të shtyllës së vemjes, e cila ndihmon në sigurimin e kapjes së saj në sipërfaqe. Artropodët: Një grup kafshësh jovertebrore që karakterizohen nga këmbët e bashkuara.