Kur u formuan kontinentet e para të universit?

Në një studim të fundit të titulluar "Kur ishin ekzokontinentet e para?", Jane Greaves, një profesoreshë astronomie në Universitetin e Cardiff, eksploron formimin e kontinenteve në univers. Kontinentet nuk janë të palëvizshme; ata "notojnë" në majë të mantelit të Tokës për shkak të nxehtësisë nga thelbi i planetit. Kjo lëvizje e vazhdueshme e kontinenteve është ajo që çon në fenomene të tilla si tektonika e pllakave.

Greaves synonte të kuptonte se kur u formuan kontinentet e parë dhe se si ky informacion mund të ndihmonte në kërkimin e botëve të banueshme. Duke ekzaminuar praninë e tektonikës së pllakave në planetët shkëmborë, ajo u përpoq të gjurmonte gjasat e kontinenteve. Nxehtësia luan një rol vendimtar në këtë proces, pasi planetët me një bërthamë të ngrohur mjaftueshëm kanë më shumë gjasa të kenë tektonikë të pllakave aktive.

Bazuar në studimin e saj të yjeve dhe formimit planetar, Greaves përcaktoi se tektonika e pllakave të Tokës filloi afërsisht 3 miliardë vjet më parë, që është rreth 9.5 miliardë vjet pas fillimit të universit. Ajo zbuloi gjithashtu se kontinentet e parë u shfaqën në yje të hollë me disk, të cilët janë relativisht më të rinj dhe kanë metalicitet më të lartë, afërsisht 2 miliardë vjet përpara kontinenteve të Tokës. Në të kundërt, yjet e trasha të diskut, të cilët janë më të vjetër dhe të varfër për metal, treguan ekzistencën e kontinenteve rreth 4 deri në 5 miliardë vjet më herët se Toka.

Është interesante se Greaves zbuloi se kontinentet formohen me një ritëm më të ngadaltë në planetët e tjerë në krahasim me Tokën. Prania e një sasie optimale të nxehtësisë është e nevojshme për të filluar formimin e kontinentit. Prandaj, Greaves sugjeron se yjet me metalicitet më të ulët se Dielli mund të çojnë potencialisht në zbulimin e ekzoplaneteve të banueshme me kontinente.

Ky studim hap rrugë të reja për astronomët për të eksploruar dhe rrit të kuptuarit tonë për formimin e kontinenteve brenda universit. Duke studiuar sistemet planetare dhe kushtet e nevojshme për formimin e kontinentit, shkencëtarët mund të kërkojnë për botë të banueshme përtej botës sonë.

Burimet:

- Jane Greaves, "Kur ishin ekzokontinentet e para?"

– NASA

- Shpërthe