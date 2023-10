Chandrayaan-3: Një mision i suksesshëm me lemza të çastit

By

Chandrayaan-3, misioni hënor indian, është përshëndetur si një sukses pavarësisht se ka hasur në disa pengesa të vogla. Dy ditë pas uljes së lenderit Vikram dhe roverit Pragyan në Hënë, një instrument në bordin e roverit pësoi një ndërprerje të çastit. Santosh Vadawale, hetuesi kryesor i spektrometrit me rreze X të grimcave alfa (APXS), shpjegoi se ndërprerja u shkaktua nga një shtim i vonuar i një veçorie sigurie, i cili çaktivizoi pa dashje komandën e APXS. Megjithatë, gabimi u korrigjua me shpejtësi dhe instrumenti kreu me sukses analizën in-situ të tokës dhe shkëmbinjve të Hënës.

Ndryshe nga raportet që pretendonin se landeri Vikram dhe roveri Pragyan pritej të zgjoheshin gjatë ditës së dytë hënore, Vadawale sqaroi se ata nuk ishin krijuar kurrë për ta bërë këtë. Duke iu drejtuar një sesioni në Institutin Tata të Kërkimeve Fundamentale (TIFR), Vadawale theksoi se misioni ishte me të vërtetë një sukses i plotë. Më tej ai deklaroi se ngarkesat Chandrayaan-3 kanë dhënë të dhëna të shkëlqyera shkencore, me APXS që jep informacion fantastik që aktualisht është duke u analizuar në detaje.

Misioni Chandrayaan-3 ka shënuar padyshim një moment historik të rëndësishëm në përpjekjet e Indisë për eksplorimin e hapësirës. Defektet e hasura gjatë funksionimit të misionit janë tipike gjatë misioneve të tilla komplekse dhe nuk lënë në hije arritjet e tij. Funksionimi i suksesshëm i APXS dhe të dhënat e vlefshme shkencore të mbledhura nga sipërfaqja e Hënës kontribuojnë në avancimin e të kuptuarit tonë të gjeologjisë hënore dhe hapin rrugën për misionet e ardhshme hënore.

