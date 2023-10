Zbulimi i sekreteve të rajoneve të lindjes së yjeve: Një vështrim brenda mjegullnajës së Carina

By

Mjegullnajat që formojnë yje kanë magjepsur gjithmonë astronomët, por natyra e tyre e ngarkuar dhe prania e reve të gazit dhe pluhurit e bëjnë të vështirë vëzhgimin e veprimit që ndodh brenda. Megjithatë, falë përparimeve në teknologji, një ekip studiuesish së fundmi bëri zbulime novatore rreth Mjegullnajës Carina duke përdorur grupin e milimetrit të madh Atacama (ALMA).

Udhëhequr nga Ph.D. studenti Geovanni Cortes-Rangel nga Instituto de Radioastronomía y Astrophysíca në Meksikë, ekipi e përqendroi vëmendjen e tyre në Shtyllat e Mjegullnajës Carina, një zonë e njohur për aktivitetin e saj intensiv të lindjes së yjeve. Brenda këtij rajoni, dy grupime masive yjesh, Trumpler 14 dhe Trumpler 16, dominojnë skenën, duke lëshuar rrezatim të fuqishëm ultravjollcë.

Duke studiuar rrjedhjet molekulare, ose avionët, që burojnë nga objektet brenda shtyllave, studiuesit ishin në gjendje të fitonin njohuri mbi proceset që ndodhin në këtë çerdhe të lindjes së yjeve. Rrezatimi nga yjet e nxehtë të tipit O në grupimet e yjeve ndriçon dhe skalit shtyllat me pluhur, duke zbuluar praninë e protoyjeve, disqeve protoplanetare dhe avionëve. Këto mjedise ekstreme ofrojnë një mundësi unike për të studiuar formimin e yjeve të porsalindur pas velit të gazit dhe pluhurit.

Një nga gjetjet kryesore të studimit ishte matja e masave të disqeve rreth yjore rreth yjeve të sapoformuar, si dhe shtrirja e rrjedhjeve ose avionëve molekularë. Ekipi zbuloi se burimet e këtyre avionëve janë protoyje me masë të ulët ose mesatare. Ndërsa formohen këto yje foshnjore, materiali që bie nxehet dhe hidhet në një rrjedhje bipolare përgjatë boshtit të rrotullimit të protoyllit. Përplasjet me gazin dhe pluhurin përreth ngacmojnë gazrat në mjegullnaja dhe bëjnë që ato të ndizen.

Këta avionë, të cilët mund të arrijnë shpejtësi prej qindra mijëra kilometrash në orë, njihen si Objektet Herbig-Haro. Të emëruar sipas astronomëve George Herbig dhe Guillermo Haro, të cilët së pari i studiuan ato gjerësisht, këto objekte janë komponentë thelbësorë të procesit të lindjes së yjeve.

Duke analizuar të dhënat e ALMA, studiuesit identifikuan disa burime kompakte që lëshonin rrezatim me gjatësi vale milimetër, të njohur si objekte Herbig-Haro. Ata zbuluan gjithashtu rrjedhje të monoksidit të karbonit të lidhura me këto objekte. Një objekt veçanërisht i dukshëm është HH 666, i cili përmban avionë të përdredhur që shtrihen mbi 10 vite dritë dhe krijojnë goditje të mëdha harku pas goditjes me mjegullnajën përreth.

Zbulimet e bëra brenda Mjegullnajës Carina ofrojnë njohuri thelbësore për formimin e yjeve dhe evolucionin e disqeve rreth yjore dhe protoplanetare. Veprimi i fotoavullimit nga rrjedhjet e yjeve të mitur po gërryen gradualisht shtyllat, duke shkaktuar potencialisht shkatërrimin e tyre brenda 100,000 deri në një milion vjet. Si rezultat, disqet rreth yjore të ekspozuara mund të shndërrohen në disqe protoplanetare, duke vendosur skenën për formimin e mundshëm të planetit.

Studimi gjithashtu sugjeron se pavarësisht nga mjedisi i ashpër i rrezatimit, një masë e mjaftueshme pluhuri mund të mbetet në rajon për të mbështetur formimin planetar. Studiuesit vlerësuan se mund të ketë midis 0.01 dhe 0.7 masa diellore të materialit të mbetur, duke siguruar përbërësit e nevojshëm për lindjen e planetëve.

Ndërsa kuptimi ynë i rajoneve të lindjes së yjeve thellohet, ne fitojmë njohuri të vlefshme për proceset që formojnë universin tonë. Mjegullnaja Carina vazhdon të jetë një vend tërheqës për astronomët, duke ofruar një vështrim në botën misterioze të formimit të yjeve dhe sistemeve të mundshme planetare.

FAQ

Cilat janë objektet Herbig-Haro?

Objektet Herbig-Haro janë mjegullnajë të ndritshme që gjenden brenda mjegullnajave më të mëdha dhe shoqërohen me yje të porsalindur. Ato formohen kur avionët e gazit dhe pluhurit nga protoyjet përplasen me mjegullnajën përreth, duke ngacmuar gazrat dhe duke i bërë ato të ndizen.

Si kontribuojnë avionët në formimin e yjeve?

Avionët luajnë një rol të rëndësishëm në procesin e formimit të yjeve. Ndërsa formohen protoyjet, materiali që bie nxehet dhe hidhet në një rrjedhje bipolare përgjatë boshtit të rrotullimit të protoyllit. Këta avionë përplasen me gazin dhe pluhurin në rajonin e lindjes së yjeve, duke krijuar valë tronditëse që mund të shkaktojnë formimin e mëtejshëm të yjeve dhe të formojnë mjedisin përreth.

A mund të formohen planetët në rajonet e lindjes së yjeve?

Po, formimi planetar është i mundur në rajonet e lindjes së yjeve si Mjegullnaja Carina. Pavarësisht rrezatimit intensiv dhe erozionit të disqeve rreth yjore, mund të ketë mbetur mjaftueshëm masë pluhuri për të mbështetur formimin e planetëve. Studimi sugjeron se planetët mund të jenë formuar tashmë ose janë duke u formuar në mënyrë aktive brenda Mjegullnajës Carina.