Efektet e niveleve të dyfishuara të oksigjenit në qeniet e gjalla: Një skenar magjepsës

Sipas një eksperti të shkencës, nëse sasia e oksigjenit në Tokë do të dyfishohej, organizmat si njerëzit dhe kafshët do të përjetonin ndryshime të rëndësishme në fiziologjinë e tyre. Një nga efektet më të dukshme do të ishte zgjerimi i madhësive të trupit të kafshëve kryesore. Insektet që janë zakonisht të vogla do të dukeshin si merimanga të mëdha, dhe vetë merimangat do të dukeshin në madhësinë e minjve. Pemët më të larta në Tokë do të bëheshin edhe më të mëdha, duke arritur lartësi që dukej se preknin retë.

Në këtë skenar, edhe qeniet njerëzore do të pësonin transformime. Ata do të rriteshin më lart, me një rritje në lartësi prej rreth 2 metrash ose 7 këmbësh. Jo vetëm që do të ndryshonte përmasat e tyre fizike, por do të fitonin edhe një forcë të konsiderueshme, të ngjashme me personazhin Incredible Hulk nga stripi amerikan.

Është interesante se aftësia e neutrofileve, një lloj i qelizave të bardha të gjakut, për të luftuar viruset dhe bakteret e dëmshme do të përmirësohej gjithashtu me rritjen e niveleve të oksigjenit. Kjo mund të ketë përfitime të mundshme për sistemin imunitar.

Për më tepër, efektet e dyfishimit të niveleve të oksigjenit do të shtriheshin në jetën e përditshme. Automjetet që funksionojnë me benzinë ​​dhe naftë do të jenë në gjendje të funksionojnë pa karburant dhe njerëzit do të jenë çuditërisht në gjendje të fluturojnë për distanca të gjata duke përdorur aeroplanë letre.

Megjithatë, do të kishte edhe pasoja serioze nëse oksigjeni do të dyfishohej. Rritja e niveleve të oksigjenit mund të çojë në toksicitet të oksigjenit, duke rezultuar në oksidim të dëmshëm të qelizave, rraskapitje dhe madje edhe vdekje. Për më tepër, disponueshmëria e gjerë e oksigjenit mund të shkaktojë përhapjen e shpejtë të zjarreve.

Nëse këto vëzhgime duken të largëta, vlen të përmendet se kushte të ngjashme ndodhën 300 milionë vjet më parë kur niveli i oksigjenit në Tokë ishte rreth 30%. Hulumtimet arkeologjike kanë treguar se krijesat gjatë asaj kohe ishin shumë më të mëdha dhe më të fuqishme, gjë që tregon një lidhje të fortë midis niveleve të oksigjenit dhe zhvillimit fizik.

Oksigjeni është një element thelbësor për jetën në Tokë. Ai luan një rol vendimtar në rritjen dhe mbijetesën e qenieve të gjalla duke ndihmuar në prodhimin e glukozës dhe qelizave të kuqe të gjakut. Sasia e oksigjenit ndikon drejtpërdrejt në zhvillimin e madhësisë së trupit të njeriut dhe madhësisë së trurit.

Megjithëse skenari i dyfishimit të niveleve të oksigjenit paraqet mundësi intriguese, është e rëndësishme të merren parasysh rreziqet e mundshme dhe efektet negative që mund të ketë një ndryshim i tillë në ekuilibrin delikat të ekosistemeve dhe mirëqenien e organizmave të gjallë.

