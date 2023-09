Si truri i njeriut përshtatet me ngjyrat në planetë të tjerë

Truri i njeriut ka një aftësi të jashtëzakonshme për t'u përshtatur me kushte të ndryshme të dritës, duke na lejuar t'i perceptojmë ngjyrat si "normale" edhe kur mbajmë syze dielli të lyer ose kur plakemi dhe sytë tanë zverdhen më shumë. Megjithatë, çfarë do të ndodhte nëse do të ekspozoheshim ndaj ngjyrave në një mjedis krejtësisht të panjohur, siç është një planet tjetër? Sipas ekspertëve, truri ynë ka të ngjarë të përshtatet për t'i perceptuar këto ngjyra si më neutrale me kalimin e kohës.

Michael Webster, një shkencëtar i vizionit njohës, sugjeron se cilado qoftë ngjyra mbizotëruese në një planet tjetër, ajo përfundimisht do të dukej gri për astronautët. Për shembull, nëse njerëzit do të udhëtonin në Mars, Planeti i Kuq gradualisht do të fillonte të dukej më kafe ose gri në vend të kuq. Qielli marsian, i cili na duket okër, do të fillonte të dukej më blu për eksploruesit e hapësirës, ​​megjithëse jo i njëjti blu si ai i Tokës.

Megjithatë, perceptimi i ngjyrave në planetët e tjerë do të varej nga ngjyrat mbizotëruese të atmosferës dhe peizazhit. Rregullimi i trurit do të ndikohej nga marrëdhënia midis dritës që kalon nëpër atmosferë dhe ngjyrave të mjedisit. Në një skenar ku një ekzoplanet kishte bimësi të purpurt dhe një qiell ari, truri mund të përshtatet ndryshe.

Përgjigja e trurit ndaj ngjyrës nuk bazohet vetëm në nuancë, por edhe në intensitet. Nëse një mjedis ka një gamë të kufizuar ngjyrash, truri bëhet më i përshtatur me ndryshimet delikate në hije. Me kalimin e kohës, ngjyrat e lara do të perceptoheshin si më të gjalla dhe anasjelltas.

Ndërsa presin që astronautët të përshtaten me një planet të ri, ekziston mundësia e krijimit të një pajisjeje që filtron dhe rregullon mjedisin për ta automatikisht. Derya Akkaynak, një inxhinier dhe oqeanograf, aktualisht është duke punuar në një algoritëm kompjuterik të quajtur "Sea-thru", i cili rregullon imazhet nënujore që të duken sikur janë marrë në tokë. Duke korrigjuar filtrimin blu të shkaktuar nga uji, algoritmi ofron një perspektivë të re për mjediset nënujore.

Megjithëse procesi i përshtatjes me ngjyrat në një planet alien mbetet i pasigurt derisa njerëzit ta vizitojnë një të tillë, përvojat në det të thellë mund të ofrojnë një përafrim. Në mungesë të dritës së kuqe, thellësitë e zhytura duken të verdha, duke krijuar një përvojë vizuale të çuditshme dhe të panjohur.

Si përfundim, truri i njeriut posedon përshtatshmëri të jashtëzakonshme kur bëhet fjalë për perceptimin e ngjyrave në mjedise të ndryshme. Kur ekspozohen ndaj ngjyrave të panjohura në planetë të tjerë, truri ynë ka të ngjarë të përshtatet për t'i perceptuar ato si më neutrale me kalimin e kohës, me faktorë të tillë si ngjyrat mbizotëruese atmosferike dhe të peizazhit që luajnë një rol në këtë rregullim. Për më tepër, perceptimi i trurit për ngjyrën ndikohet si nga nuanca ashtu edhe nga intensiteti. Ndërsa presin që astronautët të përshtaten, ekziston mundësia e zhvillimit të pajisjeve që filtrojnë dhe rregullojnë automatikisht mjedisin për ta. Deti i thellë ofron një vështrim se si truri mund t'i përgjigjet paletave të panjohura të ngjyrave.

Burimet:

– Live Science