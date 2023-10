Studimi i pemëve të ruajtura për të kuptuar rrezikun e tërmetit në Paqësorin Veriperëndimor

By

Studiuesit nga Qendra e Shkencës së Tërmeteve të Studimit Gjeologjik të SHBA-së dhe Universiteti i Arizonës po përdorin pemë të ruajtura në Paqësorin Veriperëndimor për të fituar njohuri mbi rrezikun e tërmeteve në rajon. Ekipi mblodhi pemë që besohej se kishin vdekur gjatë tërmeteve masive përgjatë linjave të thyerjes në zonën Puget Sound. Duke analizuar unazat e pemëve, ata identifikuan një majë karboni-14 nga vitet 774-75 pas Krishtit. Duke numëruar përpara deri në unazën përfundimtare të pemëve, ata përcaktuan se pemët ngordhën midis viteve 923 dhe 924. Kjo sugjeron që të dy gabimet shkaktuan tërmete në të njëjtën kohë, duke i lidhur të dy gabimet dhe duke treguar një rrezik më të lartë tërmeti në zonë sesa mendohej më parë.

Ky hulumtim ofron njohuri të vlefshme për aktivitetin sizmik në Paqësorin Veriperëndimor dhe i ndihmon shkencëtarët të kuptojnë më mirë linjat e prishjes së rajonit dhe rrezikun e tërmetit. Duke studiuar të dhënat gjeologjike, studiuesit mund të mbledhin informacion nga tërmetet e kaluara dhe ta përdorin atë për të bërë parashikime rreth ngjarjeve të së ardhmes. Kuptimi i rrezikut të tërmetit është jetik për zhvillimin e planeve efektive të reagimit ndaj emergjencave dhe ndërtimin e infrastrukturës elastike.

Burimi: US Geological Survey, University of Arizona

Rindërtimi i smaltit të dhëmbëve

Smalti i dhëmbëve është substanca më e fortë e prodhuar nga trupi, por pasi të prishet, aktualisht nuk ka asnjë mënyrë për ta riparuar atë. Megjithatë, studiuesit në Universitetin e Uashingtonit kanë bërë një zbulim emocionues që mund të revolucionarizojë riparimin e dhëmbëve. Ata kanë gjetur një mënyrë për t'i kthyer qelizat burimore në ameloblaste, qelizat përgjegjëse për prodhimin e smaltit të dhëmbëve. Kjo stimulon prodhimin e smaltit rudimentar, i cili potencialisht mund të çojë në zhvillimin e "mbushjeve të gjalla" për të rregulluar zgavrat me smaltin aktual.

Në të ardhmen, këto gjetje mund të ndihmojnë gjithashtu në rritjen e dhëmbëve të rritur në laborator që mund të zëvendësojnë dhëmbët e humbur ose të dëmtuar rëndë. Kjo do të ofronte një zgjidhje më natyrale dhe afatgjatë në krahasim me implantet dentare ose protezat tradicionale. Aftësia për të rigjeneruar smaltin e dhëmbëve do të përmirësonte ndjeshëm shëndetin e dhëmbëve dhe cilësinë e jetës për shumë njerëz.

Burimi: Universiteti i Uashingtonit

Para për popullin

Mungesa e parave është shkaku kryesor i të pastrehëve. Për të eksploruar ndikimin e ndihmës monetare mbi të pastrehët, studiuesit në Universitetin e Kolumbisë Britanike kryen një studim ku ata siguruan një transfertë parash të pakushtëzuar një herë prej 7,500 dollarë kanadezë për 50 individë që përjetonin të pastrehë. Studimi zbuloi se marrësit e transfertave të parave shpenzonin më shumë për nevoja thelbësore si ushqimi, qiraja dhe transporti. Për më tepër, gjatë një viti, ata kaluan më pak ditë në strehimore dhe më shumë ditë në banesa të qëndrueshme.

Ky studim nxjerr në pah përfitimet e mundshme të ofrimit të ndihmës direkte në para për individët që përjetojnë të pastrehë. Duke trajtuar çështjen themelore të paqëndrueshmërisë financiare, është e mundur të përmirësohet mirëqenia personale dhe të zvogëlohet varësia nga strehimoret e përkohshme. Nevojiten kërkime të mëtejshme për të eksploruar qasje të ndryshme për trajtimin e të pastrehëve dhe për të zhvilluar strategji më efektive për ofrimin e mbështetjes kuptimplotë për ata që kanë nevojë.

Burimi: Universiteti i Kolumbisë Britanike

Shpejtësia postare dhe pjesëmarrja në votime

Votimi me postë është bërë gjithnjë e më popullor, veçanërisht në shtete si Oregon dhe Uashington ku është më e lehtë për banorët të votojnë. Një studiues në Universitetin Shtetëror të Uashingtonit ekzaminoi se si shpejtësia e shërbimit postar lokal mund të ndikojë në pjesëmarrjen e votuesve, veçanërisht në shtetet me ligje më kufizuese të votimit. Studimi zbuloi se një shërbim postar lokal efikas rrit gjasat që individët të votojnë, veçanërisht në zonat me rregulla më të rrepta votimi.

Rezultatet theksojnë rëndësinë e një sistemi efikas të dërgesës së postës për të siguruar që fletët e votimit të mbërrijnë në kohë dhe të mund të numërohen. Ndërsa votimi me postë bëhet më i përhapur, është thelbësore të adresohen çdo pengesë që mund të pengojë individët të marrin pjesë në procesin demokratik. Përpjekjet për të përmirësuar efikasitetin e shërbimit postar dhe për të përmirësuar procesin e votimit mund të ndihmojnë në rritjen e pjesëmarrjes në votime dhe për të siguruar që zëri i të gjithëve të dëgjohet.

Burimi: Universiteti Shtetëror i Uashingtonit

Parashikimi i motit të Paqësorit Veriperëndimor

Studiuesit në Universitetin Shtetëror të Portlandit kanë përdorur modele kompjuterike dhe mësimin e makinerive për të parashikuar modelet e ardhshme të motit në Paqësorin Veriperëndimor nën trajektoren aktuale të ngrohjes globale. Çuditërisht, studiuesit zbuluan se modelet më të mëdha të qarkullimit atmosferik që ndikojnë në motin lokal nuk pritet të ndryshojnë ndjeshëm, veçanërisht në dimër. Kjo do të thotë se modelet e motit që përjetojmë në rajon mund të mos pësojnë ndryshime të rëndësishme pavarësisht nga ngrohja e planetit.

Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se ky hulumtim fokusohet në modele më të mëdha të motit dhe ndikimet e lokalizuara si valët e të nxehtit, stuhitë dhe ngjarjet ekstreme të motit mund të ndodhin akoma më shpesh në të ardhmen për shkak të ndryshimeve klimatike. Kuptimi i ndikimeve të mundshme të ndryshimit të klimës në modelet rajonale të motit është thelbësor për zhvillimin e strategjive për të zbutur efektet e tij.

Burimi: Portland State University