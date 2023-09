Kthimi i mostrës së asteroidit: Misioni OSIRIS-REx i NASA-s përgatitet për uljen në tokë

By

Pas një udhëtimi shtatë-vjeçar nëpër hapësirë, anija kozmike OSIRIS-REx e NASA-s do të prekë Tokën këtë fundjavë, duke mbajtur një mostër të çmuar nga asteroidi Bennu. Hetuesi kryesor i misionit, Dante Lauretta, shprehu shqetësimet e tij për mundësinë e një uljeje në përplasje, por siguroi se ekipi ka një plan rezervë.

OSIRIS-REx bëri histori në vitin 2020 kur u bë anija e parë kozmike që vizitoi asteroidin Bennu afër Tokës. Në tetor të atij viti, ajo mblodhi me sukses mostrat në një manovër me prekje dhe lëvizje. Tani, anija kozmike është në fazat e fundit të misionit të saj, me kapsulën e kthimit që pritet të zbarkojë butësisht në shkretëtirën e Jutas të dielën në mëngjes.

Megjithatë, ekipi i rikuperimit është i përgatitur për çdo rezultat të papritur. Ata janë praktikuar për skenarë të ndryshëm për të siguruar ruajtjen e kampionit në rast të një anomalie në ulje. Nëse ndodh një përplasje, kampioni do të merret në një dhomë të pastër për të minimizuar ndotjen. Furnizimet e emergjencës do të jenë gjithashtu të disponueshme në vend nëse është e nevojshme.

Praktika e rikuperimit ka qenë e vazhdueshme për vite dhe kohët e fundit arriti kulmin me simulimet në Utah. Ekipi ka vendosur kohën për të parë se sa shpejt mund ta marrin kampionin dhe ta kthejnë atë në laborator për përpunim. Mësimet e nxjerra nga misionet e mëparshme të kthimit të mostrave të asteroideve, të tilla si misionet Genesis dhe Stardust të NASA-s, kanë informuar procedurat dhe planifikimin për OSIRIS-REx.

Në vitet e ardhshme, shkencëtarët do të analizojnë mostrat e kthyera nga OSIRIS-REx për të fituar njohuri mbi sistemin e hershëm diellor dhe formimin planetar. Ndërkohë, anija kozmike do të vazhdojë misionin e saj për të studiuar një tjetër asteroid afër Tokës, Apophis, në vitin 2029.

