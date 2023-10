Shkencëtarët zbulojnë objekte misterioze me madhësinë e Jupiterit në Mjegullnajën e Orionit

By

Studiuesit në Agjencinë Hapësinore Evropiane (ESA) kanë bërë një zbulim novator duke përdorur teleskopin hapësinor të NASA-s James Webb. Ata kanë gjetur objekte me madhësinë e Jupiterit që notojnë lirshëm në Mjegullnajën e Orionit, duke sfiduar kuptimin tonë për formimin e yjeve dhe planetëve. Këto objekte, të njohura si JuMBO (Objekte Binare të Masave të Jupiterit), nuk janë yje apo planetë, por diçka krejtësisht e re.

Zbulimi i JuMBO-ve në Mjegullnajën e Orionit ka ngritur pikëpyetje rreth besimeve të mbajtura më parë. Shkencëtarët kishin menduar se mjegullnajat, të cilat janë re të mëdha gazi dhe pluhuri ku lindin yjet, nuk mund të gjeneronin vetë objekte të madhësisë së planetit. Megjithatë, ky zbulim i ri sugjeron të kundërtën.

Ajo që është edhe më e çuditshme është se JuMBO-të formohen në çifte dhe jo individualisht. Ky fenomen bie ndesh me kuptimin tonë aktual për formimin e planetit dhe yjeve. Samuel Pearson, një shkencëtar i ESA-s i përfshirë në hulumtim, komentoi: "Ka diçka të gabuar ose me të kuptuarit tonë të formimit të planetit, formimit të yjeve - ose të dyja. Ata nuk duhet të ekzistojnë.”

JuMBO-të nuk janë mjaftueshëm të mëdhenj për t'u klasifikuar si yje, dhe duke qenë se ato nuk orbitojnë rreth një ylli, nuk i përshtaten as përkufizimit të një planeti. Profesor Mark McCaughrean, një këshilltar i lartë në ESA, përdori analogjinë e një kafshe në masë chihuahua që nuk është një chihuahua por një mace, duke theksuar vështirësinë në klasifikimin e këtyre objekteve.

Ndërsa JuMBO-të mund të duken të ngjashëm me planetët, ato ndryshojnë në mënyra të rëndësishme. Ata janë afërsisht një milion vjeç, duke i bërë ata relativisht të rinj në krahasim me trupat e tjerë qiellorë. Ndryshe nga planetët, JuMBO-të ftohen dhe ngrijnë me shpejtësi, pasi atyre u mungon një burim energjie për të mbajtur temperatura të qëndrueshme. Për më tepër, ato përbëhen kryesisht nga gazi, duke i bërë ato të papërshtatshme për jetën.

Shkencëtarët kanë propozuar disa hipoteza për të shpjeguar origjinën e JuMBO-ve. Një teori sugjeron se ato mund të jenë formuar në zona më pak të populluara të mjegullnajës, ku yjet e duhur nuk mund të zhvillohen. Një hipotezë tjetër është se ata fillimisht ishin menduar të rrotullonin yjet si planetë, por më pas u dëbuan për arsye të panjohura. Shpjegimi i fundit aktualisht është i favorizuar, megjithëse mekanizmi me të cilin çiftet e objekteve nxirren së bashku mbetet një mister.

Zbulimi i JuMBO-ve në Mjegullnajën e Orionit ka habitur astronomët, me disa që e quajnë atë të paprecedentë. Aftësia për të vëzhguar këto objekte të madhësisë së Jupiterit në çifte sfidon modelet ekzistuese shkencore. Është e mundur që teleskopët e mëparshëm të mos ishin mjaftueshëm të fuqishëm për t'i zbuluar deri tani.

Mjegullnaja e Orionit ka qenë prej kohësh një temë e interesit shkencor. I ndodhur 1,350 vite dritë larg nga Toka, ai ofron njohuri mbi formimin dhe evolucionin e hershëm të yjeve dhe objekteve të tjera qiellore. Dukshmëria e saj me sy të lirë si një shenjë e mjegullt në fund të konstelacionit të Orionit ka mahnitur astronomët dhe vëzhguesit e yjeve për shekuj me radhë.

