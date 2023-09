Flluskat e vogla të ajrit të bllokuara në akull përshpejtojnë shkrirjen akullnajore, zbulojnë shkencëtarët

By

Një studim i fundit i kryer nga shkencëtarët ka zbuluar se flluskat e ajrit nën presion të bllokuara në akull po luajnë një rol të rëndësishëm në përshpejtimin e rënies së akullnajave. Gjatë procesit të shkrirjes, miliarda nga këto flluska shpërthejnë në ujë, duke shkaktuar rryma turbulente që sjellin ujin e ngrohtë në kontakt me akullin. Ky fenomen vërehet veçanërisht në akullnajat e baticës, të cilat lëshojnë sasi të mëdha akulli në det.

Glaciologia Erin Pettit dhe ekipi i saj në Universitetin Shtetëror të Oregonit kryen studimin në Alaskë, ku akullnajat po humbasin mbi 70 miliardë tonë akull çdo vit. Kjo humbje kontribuon në rritjen e nivelit të detit në nivel global. Studiuesit zbuluan se flluskat e vogla të ajrit shkaktojnë që akulli në akullnajat e ujërave të baticës të shkrihet me një ritëm më të shpejtë. Ndërsa akulli shkrihet, flluskat në rritje e tërheqin ujin më shpejt, duke rezultuar në një rritje gjashtëfish të shpejtësisë së rrjedhës në krahasim me akullin pa flluska.

Studimi sugjeron se ndikimi i këtyre flluskave në shkrirjen e akullnajave mund të ketë pasoja serioze. Gjetjet jo vetëm që përmirësojnë të kuptuarit tonë për ndryshimin e klimës, por gjithashtu mund të shpjegojnë rënien e bollëkut të fokave në disa fjorde të Alaskës.

U zbulua se akullnajat janë të mbushura me miliona flluska të vogla ajri, të ngjeshura deri në 20 herë më shumë se presioni i atmosferës së Tokës. Këto flluska krijohen kur bora grumbullohet gjatë mijëra viteve dhe ngjesh në akull. Ekipi i Pettit korri akull të pasur me flluska nga një akullnajë e quajtur Xeitl Sít' në Tlingit dhe vëzhgoi shkrirjen e tij në një rezervuar peshku të mbushur me ujë deti. Akulli akullnajor u shkri 2.25 herë më shpejt se akulli pa flluska për shkak të rrymave në rritje të shkaktuar nga prania e flluskave.

Studimi, i botuar në revistën Nature Geoscience, ofron njohuri mbi tingujt e "snap, crackle, and pop" të regjistruara pranë akullnajave. Këto zhurma u zbuluan se ishin rezultat i flluskave të ajrit që dilnin nga shkrirja e akullit. Hulumtimi sugjeron që flluskat përziejnë shtresën kufitare të ujit të ftohtë që zakonisht izolon akullin akullnajor nga uji më i ngrohtë, duke e ekspozuar përfundimisht akullin ndaj oqeaneve më të ngrohta.

Kërkohen kërkime të mëtejshme për të kuptuar shkallën e ndikimit të këtyre flluskave në akullnajat në rajone të tjera, si Antarktida. Megjithatë, gjetjet theksojnë nevojën urgjente për të trajtuar rënien e përshpejtuar të akullnajave dhe rolin domethënës që luajnë këto flluska të vogla ajri në këtë proces.

