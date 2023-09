Operatori i rrjetit të Kalifornisë përgatitet për rënie të gjenerimit diellor gjatë eklipsit të diellit

Operatori i Pavarur i Sistemit të Kalifornisë (CAISO) po parashikon një reduktim të konsiderueshëm të gjenerimit të burimeve të rinovueshme gjatë një eklipsi unazor diellor më 14 tetor. Duke qenë se gjenerimi me energji diellore përbën pjesën më të madhe të furnizimit gjatë pikut të mesditës, eklipsi pritet të ndikojë në stabilitetin e rrjetit.

Burimet e rinovueshme përbëjnë afërsisht 70% të furnizimit gjatë pikut të mesditës, me energjinë diellore që kontribuon mbi 80% të gjenerimit të burimeve të rinovueshme. Ekipi i parashikimit afatshkurtër i CAISO parashikon një rënie prej 9.374 GW në gjenerimin e burimeve të rinovueshme në shkallë rrjeti gjatë eklipsit, ndërsa ngarkesa bruto do të rritet me 2.374 GW.

Eklipsi do të prekë rajonet e Tregut të Çekuilibrit të Energjisë Perëndimore (WEIM), me kohë dhe përmasa të ndryshme ndikimi. Zona e Autoritetit Balancues të Kalifornisë, për shembull, do të përjetojë errësim nga dielli që varion nga 68% në 89%, në varësi të vendndodhjes. Furnizuesit e gazit ndërshtetëror dhe ndërshtetëror, si dhe burimet hidro dhe bateritë, do të mobilizohen për të ndihmuar me rampat e mëdha në gjenerim.

CAISO do të bashkëpunojë me Koordinatorin e Besueshmërisë West, kompanitë e shpërndarjes së shërbimeve dhe entitetet WEIM për të siguruar operacione të qëndrueshme të tregut dhe operacione të besueshme të sistemit në ditën e eklipsit.

Këshilli i Besueshmërisë Elektrike të Teksasit (ERCOT) do të mbështetet në flotën e tij të gazit për të kompensuar reduktimin e gjenerimit diellor gjatë eklipsit. Rajone të tjera, të tilla si Paqësori Veriperëndimor, parashikojnë luhatje në gjenerim dhe ngarkesa, por nuk presin ndonjë ndikim në besueshmërinë.

Që nga viti 2017, kapaciteti diellor në SHBA është rritur ndjeshëm, duke e bërë eklipsin e këtij viti më me ndikim. Kapaciteti diellor i shkallës së rrjetit dhe i çatisë së CAISO janë rritur përkatësisht me 6.5 GW dhe 8.55 GW, ndërsa kapaciteti diellor i shkallës së rrjetit dhe i çatisë së WEIM janë rritur përkatësisht me 9.414 GW dhe 5.720 GW.

CAISO po vlerëson efektet e eklipsit diellor të vitit 2023 me një shtrirje më të gjerë, pasi tani ofron shërbime të koordinimit të besueshmërisë në disa zona balancuese në Interkoneksionin Perëndimor. Me rritjen e ndërlidhjes së rrjetit perëndimor, njësitë ekonomike mund t'i përdorin këto lidhje dhe marrëdhënie për të mbajtur operacione të besueshme dhe për të optimizuar burimet gjatë eklipsit.

Kalifornia kryeson SHBA-në në kapacitetin diellor, me 17.934 GW të instaluara deri në fund të tremujorit të dytë. CAISO menaxhon rrjedhën e energjisë elektrike për afërsisht 2% të Kalifornisë dhe një pjesë të vogël të Nevadës.

Burimet: CAISO, NASA, American Clean Power Association