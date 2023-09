Mungesa e shkencëtarëve të zinj britanikë: Adresimi i racizmit institucional në shkencë

By

Zyrtarisht, nuk ka profesorë zezakë të kimisë ose fizikës në MB, duke bërë që shumë shkencëtarë të argumentojnë se shkenca në Mbretërinë e Bashkuar është institucionalisht raciste. Royal Society, akademia më e vjetër shkencore në botë, synon ta ndryshojë këtë me një skemë të re financimi të krijuar për të mbështetur studentët me ngjyrë të doktoraturës në ndjekjen e karrierës në kërkimin akademik dhe përfundimisht duke u bërë profesorë. Skema do të sigurojë deri në 690,000 £ financim për pesë bashkëpunëtorë çdo vit.

Dr Mark Richards, studiues i fizikës dhe pedagog në Imperial College London dhe profesor Robert Mokaya, ekspert në kiminë e materialeve në Universitetin e Nottinghamit, hedhin dritë mbi këtë çështje. Edhe pse Mokaya është profesor i kimisë që nga viti 2008, ai nuk ekziston zyrtarisht sipas statistikave të mbledhura nga Agjencia e Statistikave të Arsimit të Lartë (HESA). HESA rrumbullakos numrat në pesëshen më të afërt, kështu që Mokaya rrumbullakoset në zero. Ndërsa ai pranon se mund të ketë profesorë të tjerë zezakë të kimisë në Mbretërinë e Bashkuar, ai ende nuk ka pasur rastin t'i takojë ata. Si Mokaya ashtu edhe Richards konfirmojnë se nuk ka as profesorë me ngjyrë të fizikës.

Në fushën e kimisë janë gjithsej 520 profesorë, ndërsa në fizikë janë 825. Situata është pak më e mirë në bioshkenca, me pesë profesorë zezakë nga 1,345, dhe inxhinieri, e cila ka afërsisht 20 profesorë zezakë nga 1,730. Në përgjithësi, nga të gjitha shkencat, ka vetëm 70 profesorë me ngjyrë, që përfaqësojnë vetëm 0.6% të totalit. Vetëm 10 prej këtyre profesorëve janë gra. Në të kundërt, zezakët përbëjnë 4.2% të popullsisë në Angli dhe Uells sipas regjistrimit të fundit.

Ka faktorë të ndryshëm që kontribuojnë në nënpërfaqësimin e shkencëtarëve me ngjyrë. Richards beson se mungesa e ndërgjegjësimit për mundësitë e disponueshme dhe mungesa e avokimit shërbejnë si barriera kryesore për grupet e margjinalizuara. Pa rrjete dhe mbështetje, bëhet dekurajuese për individët e talentuar. Statistikat tregojnë qartë se përqindja e zezakëve në shkencë zvogëlohet në çdo fazë të shkallës akademike, nga GCSE deri tek profesori.

Richards, interesi i të cilit për shkencën mund të gjurmohet në fëmijërinë e tij, thekson rëndësinë e kuriozitetit dhe mbështetjes në nxitjen e aspiratave shkencore. I rritur në një familje me një prind, ai kujton se si mendja e tij kërkuese e shtyu atë të eksploronte funksionimin e brendshëm të një prize si një fëmijë i vogël. Pavarësisht se fillimisht u etiketua një "fëmijë i keq", Richards shpjegon se kurioziteti dhe dëshira e tij për të kuptuar se si funksionojnë gjërat ushqeu pasionin e tij për shkencën.

Mungesa e përfaqësimit të zezakëve në shkencë është një çështje komplekse që kërkon një qasje të shumëanshme për të çmontuar racizmin institucional dhe për të promovuar përfshirjen. Skema e financimit të Shoqërisë Mbretërore është vetëm një hap drejt adresimit të kësaj pabarazie dhe garantimit që shkencëtarët me ngjyrë në MB të marrin njohjen dhe mundësitë që meritojnë.

Burimet:

– The Guardian: “Shoqëria Mbretërore synon të trajtojë mungesën e shkencëtarëve të zinj britanikë”

– Agjencia e Statistikave të Arsimit të Lartë (HESA)