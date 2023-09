By

Shkencëtarët kanë zbuluar dioksid karboni në sipërfaqen e hënës së Jupiterit Europa, sipas vëzhgimeve të bëra nga teleskopi hapësinor James Webb. Evropa besohet se ka një oqean të madh nën guaskën e saj të akullt, duke e bërë atë një kandidat të mundshëm për të strehuar jetë. Prania e dioksidit të karbonit, një përbërës thelbësor për jetën siç e njohim ne, mbështet më tej idenë se Europa mund të mbështesë potencialisht jetën.

Dioksidi i karbonit në sipërfaqen e Evropës është më i përqendruar në një rajon të njohur si Tara Regio, i cili karakterizohet nga një sipërfaqe e re dhe e parregullt. Rajoni gjithashtu zbuloi më parë praninë e kripës. Shkencëtarët besojnë se dioksidi i karbonit ka të ngjarë të ketë origjinën nga oqeani i brendshëm i Evropës.

Teleskopi Hapësinor James Webb përdori spektrografin e tij me infra të kuqe afër (NIRSpec) për të zbuluar dioksidin e karbonit. NIRSpec vepron si një prizëm, duke ndarë dritën në një spektër ngjyrash dhe duke zbuluar elementët e pranishëm në objektet e largëta. Vëzhgimet e teleskopit ofrojnë njohuri të vlefshme për përbërjen e sipërfaqes së Evropës dhe potencialin e saj për të mbështetur jetën.

NASA ka plane për të eksploruar më tej Evropën me misionin Europa Clipper, i cili do të nisë në vitin 2024. Misioni synon të hetojë nën sipërfaqen e Hënës dhe të përcaktojë nëse ajo përmban kushte të përshtatshme për jetë. Anija kozmike do të fluturojë shumë herë pranë Evropës, duke mbledhur të dhëna që mund të ofrojnë njohuri të paprecedentë në këtë trup qiellor intrigues.

Teleskopi Hapësinor James Webb, një bashkëpunim midis NASA-s, Agjencisë Hapësinore Evropiane dhe Agjencisë Kanadeze të Hapësirës, ​​është projektuar për të studiuar objekte të largëta në univers. Pasqyra e tij e madhe e lejon atë të kapë më shumë dritë se teleskopi Hapësinor Hubble, ndërsa aftësitë e tij infra të kuqe i mundësojnë të shikojë nëpër retë kozmike dhe të depërtojë në rajone që janë të paarritshme për teleskopët e tjerë. Spektrometrat e teleskopit gjithashtu u mundësojnë shkencëtarëve të studiojnë atmosferat e ekzoplaneteve, duke zgjeruar kuptimin tonë për botët e mundshme të banueshme përtej sistemit tonë diellor.

Në përgjithësi, zbulimi i dioksidit të karbonit në sipërfaqen e Evropës shton provat në rritje se kjo hënë mund të mbështesë potencialisht jetën. Eksplorimi dhe studimi i mëtejshëm i Evropës do të jetë vendimtar në zbulimin e mistereve të kësaj bote magjepsëse.

