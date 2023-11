Imazhet e reja nga teleskopi James Webb ndriçojnë qendrën galaktike

By

Teleskopi James Webb, i njohur për kapjen e imazheve befasuese, ka ofruar edhe një herë një vështrim në mrekullitë e hapësirës. Këtë herë, vështrimi i tij ra mbi qendrën e galaktikës Rruga e Qumështit, duke zbuluar detaje të paprecedentë për lagjen tonë kozmike. Duke u fokusuar në Shigjetarin C, një rajon yll-formues afërsisht 300 vite dritë larg nga Shigjetari A (vrima e zezë supermasive e galaktikës) dhe 25,000 vite dritë larg nga Toka, teleskopi ka shfaqur pjesën më të dendur të rrethinës sonë.

Në këtë koleksion magjepsës imazhesh, teleskopi James Webb zbulon mbi 500,000 yje dhe grupime protoyjesh brenda rajonit. Këta protoyje, ende në procesin e formimit dhe akumulimit të masës, kontribuojnë në renë mahnitëse të kaosit që karakterizon qendrën galaktike. Në krahasim, rajoni ynë i hapësirës duket shumë i rrallë.

Sipas profesorit të Universitetit të Virxhinias, Jonathan Tan, i cili bashkëpunoi me ekipin e vëzhgimit, qendra galaktike përfaqëson mjedisin më ekstrem brenda Rrugës së Qumështit. Deri më tani, të dhënave të mbledhura për këtë rajon të jashtëzakonshëm i mungonte niveli i rezolucionit dhe ndjeshmërisë së arritur nga teleskopi Webb.

Në zemër të hubbub shtrihet një protoyll kolosal, që tejkalon diellin tonë në peshë me mbi 30 herë. Është interesante se ky objekt i madh diellor fsheh dritën nga yjet që ndodhen pas tij, duke e bërë rajonin të duket më pak i populluar se sa është në të vërtetë. Si rezultat, ajo që ne vëzhgojmë është një vlerësim konservativ i turmës aktuale që banon në këtë metropol astronomik. Mendoni për atë si Times Square të hapësirës, ​​megjithëse pa një restorant Guy Fieri - tani për tani.

Këto imazhe magjepsëse u ofrojnë studiuesve një mundësi për t'i nënshtruar teoritë aktuale të formimit të yjeve në testin më rigoroz deri më sot. Instrumenti NIRCam i teleskopit Webb (Kamera me infra të kuqe afër) kapi imazhe me emetim në shkallë të gjerë të hidrogjenit të jonizuar, të përshkruara si nuanca blu në anën e poshtme të imazheve. Kjo mund të rrjedhë nga fotonet energjike të lëshuara nga yjet e rinj dhe masivë. Çuditërisht, shkalla e madhe e rajonit i kapi shkencëtarët në befasi, duke garantuar hetime të mëtejshme.

Duke udhëhequr ekipin e vëzhgimit, Samuel Crowe theksoi se kërkimi i mundësuar nga këto imazhe, si ekzistuese ashtu edhe të ardhshme, do të përmirësojë shumë të kuptuarit tonë për yjet masive. Zbulimi i natyrës së tyre është i ngjashëm me gërmimin në historinë e origjinës së një pjese të konsiderueshme të universit.

Teleskopi James Webb na ka mahnitur vazhdimisht me imazhet e tij të jashtëzakonshme, nga dëshmia e lindjes së yjeve në konstelacionin e Virgjëreshës deri tek kapja e pranisë së ujit rreth një kometë në brezin kryesor të asteroidëve. Çdo zbulesë e re ushqen kureshtjen tonë për kozmosin dhe na kujton mrekullitë e pafundme që presin eksplorimin. Për fat të mirë, interneti siguron që këto përvoja të jashtëzakonshme nuk do të zbehen si lotët në shi. Me teleskopin James Webb ende funksional, ne mund të vazhdojmë të zhbllokojmë sekretet e universit.