Shkencëtarët zbulojnë grimcat e kuarcit në atmosferën e ekzoplanetit WASP-17 b

Shkencëtarët duke përdorur teleskopin hapësinor James Webb kanë bërë një zbulim emocionues në lidhje me atmosferën e ekzoplanetit WASP-17 b. Ky gjigant gazi, i vendosur 1,300 vite dritë larg, shfaq dëshmi të grimcave të vogla të bëra nga kuarci i pastër në retë e tij. Studiuesit, të udhëhequr nga David Grant nga Universiteti i Bristolit, përdorën spektrografin e teleskopit për të studiuar atmosferën e planetit ndërsa kalonte përpara yllit të tij. Teknika e spektroskopisë së transmetimit i lejoi ata të analizonin dritën që kalonte nëpër atmosferë dhe të identifikonin praninë e grimcave të kuarcit.

Këto grimca kuarci, të përbëra nga silikoni dhe oksigjeni, vlerësohen të jenë jashtëzakonisht të vogla, me përmasa rreth një e milionta e një centimetri. Ata ka të ngjarë të ngjajnë me prizmat gjashtëkëndore me majë që zakonisht gjenden në gjeodat dhe dyqanet e gurëve të çmuar në Tokë. Ndryshe nga kuarci në Tokë, i cili formohet në sipërfaqe, studimi sugjeron se grimcat e kuarcit në atmosferën e WASP-17 b janë farkëtuar brenda vetë atmosferës përvëluese.

Studimi i planetëve si WASP-17 b ofron njohuri të vlefshme për përbërjen e planetëve të tjerë dhe sistemeve diellore. Astronomët mund të fitojnë një kuptim më të mirë të elementeve dhe mineraleve të pranishme në sferat e largëta të Galaktikës së Rrugës së Qumështit. Për më tepër, ky hulumtim ndihmon në identifikimin nëse këta planetë mund të strehojnë potencialisht mjedise të përshtatshme për jetë, megjithëse WASP-17 b, i kategorizuar si një "Jupiter i nxehtë", nuk i plotëson kriteret për të mbështetur jetën.

Teleskopi Hapësinor James Webb, një përpjekje e përbashkët midis NASA-s, Agjencisë Hapësinore Evropiane (ESA) dhe Agjencisë Kanadeze të Hapësirës, ​​mburret me aftësi të fuqishme për vëzhgime astronomike. Pasqyra e tij gjigante, mbi 21 metra e gjerë, kap më shumë dritë se teleskopi Hapësinor Hubble, duke mundësuar studimin e objekteve qiellore të largëta dhe të lashta. Webb operon kryesisht në spektrin infra të kuq, i cili e lejon atë të depërtojë në retë kozmike në mënyrë më efikase sesa drita e dukshme. Ai mbart spektrografë të specializuar që mund të analizojnë atmosferat e ekzoplaneteve, duke zbuluar molekulat e pranishme dhe duke revolucionarizuar kuptimin tonë për këto botë të largëta.

Në përgjithësi, zbulimi i grimcave të kuarcit në atmosferën e WASP-17 b nxjerr në pah aftësitë e jashtëzakonshme të teleskopit hapësinor James Webb dhe rëndësinë e studimit të ekzoplaneteve në avancimin e njohurive tona për universin.

Burimet:

– Letrat e Revistës Astrofizike

– NASA, ESA, CSA, R. Crawford (STScI) Shkenca: Nikole Lewis (Universiteti Cornell), David Grant (Universiteti i Bristolit), Hannah Wakeford (Universiteti i Bristolit)