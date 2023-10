Teleskopi Hapësinor Webb zbulon rrymë reaktiv me shpejtësi të lartë në atmosferën e Jupiterit

Teleskopi Hapësinor James Webb i NASA-s ka bërë një zbulim emocionues në atmosferën e Jupiterit - një rrymë avionësh me shpejtësi të lartë që ndodhet mbi ekuatorin e planetit, që shtrihet mbi 3,000 milje të gjerë. Kjo veçori e re ofron njohuri të vlefshme në ndërveprimet midis shtresave të atmosferës së turbullt të Jupiterit dhe nxjerr në pah aftësitë unike të teleskopit Webb.

Udhëhequr nga Ricardo Hueso i Universitetit të Vendit Bask në Bilbao, Spanjë, ekipi hulumtues përdori të dhënat nga Kamera me Infra të Kuqe afër (NIRCam) të Webb-it, e cila u kap në korrik 2022. Programi shkencor i teleskopit, i udhëhequr së bashku nga Imke de Pater nga Universiteti i Kalifornisë, Berkeley dhe Thierry Fouchet nga Observatori i Parisit, synuan të kapnin imazhe të Jupiterit në intervale prej 10 orësh ose një ditë të Jupiterit, duke përdorur filtra të ndryshëm për të zbuluar ndryshimet në karakteristikat e vogla në lartësi të ndryshme të planetit. Atmosferë.

Imazhet me rezolucion të lartë të marra nga Webb i befasuan studiuesit, duke zbuluar tipare të qarta që më parë ishin vërejtur si mjegull të paqartë. Duke gjurmuar këto veçori së bashku me rrotullimin e shpejtë të Jupiterit, ekipi fitoi një kuptim më të mirë të natyrës dinamike të atmosferës së planetit. Në mënyrë të veçantë, ata ishin në gjendje të identifikonin gërshërët e erës, ose rajonet ku shpejtësia e erës ndryshon me lartësinë ose distancën, dhe të gjurmonin rrymën e avionëve me shpejtësi të lartë.

Atmosfera e Jupiterit përbëhet nga shtresa të shumta, dhe aftësitë unike të imazhit të Webb-it i lejuan shkencëtarët të analizojnë lartësi të ndryshme dhe të izolojnë rrjedhën e avionëve. Ky zbulim ofron informacion të vlefshëm në lidhje me dinamikën atmosferike të Jupiterit dhe shërben si një testament për aftësitë e fuqishme vëzhguese të teleskopit hapësinor James Webb.

