Shkencëtarët zbulojnë nanokristale kuarci në atmosferën e ekzoplaneteve

Studiuesit duke përdorur teleskopin hapësinor James Webb të NASA-s kanë bërë një zbulim të jashtëzakonshëm në atmosferën e një ekzoplaneti. Për herë të parë, nanokristale kuarci janë zbuluar në retë në lartësi të madhe të WASP-17 b, një ekzoplanet i nxehtë i Jupiterit që ndodhet 1,300 vite dritë larg nga Toka.

Ekipi hulumtues, i udhëhequr nga David Grant nga Universiteti i Bristol, MB, bëri këtë zbulim të papritur ndërsa studionte përbërjen atmosferike të WASP-17 b. Ata kishin parashikuar gjetjen e aerosoleve në atmosferën e planetit, por u befasuan kur zbuluan se këto aerosole përbëheshin nga grimca kuarci.

Silikatet, të cilat janë minerale të pasura me silikon dhe oksigjen, gjenden zakonisht në të gjithë galaktikën. Ata përbëjnë shumicën e Tokës, Hënës dhe trupave të tjerë qiellorë shkëmborë. Sidoqoftë, kokrrat silikate të zbuluara më parë në atmosferat e ekzoplaneteve ishin zakonisht silikate të pasura me magnez si olivina dhe pirokseni, jo kuarc i pastër ose SiO2.

Ky zbulim sfidon teoritë ekzistuese se si formohen dhe evoluojnë retë ekzoplanetore. Hannah Wakeford, një bashkëautore e studimit, deklaroi se ata prisnin të vëzhgonin silikatet e magnezit. Megjithatë, në vend të kësaj, ata gjetën grimcat "farë" që nevojiten për të formuar kokrra silikate më të mëdha.

Ekipi vëzhgoi WASP-17 b për gati 10 orë duke përdorur teleskopin James Webb. Ata mblodhën mbi 1,275 matje të dritës infra të kuqe të mesme ndërsa planeti kalonte përpara yllit të tij. Një veçori befasuese u shfaq në të dhënat - një "gungë" në 8.6 mikron - e cila nuk do të pritej nëse retë do të ishin prej silikate magnezi ose aerosole të tjera me temperaturë të lartë. Sidoqoftë, kjo veçori përputhet me praninë e kuarcit.

Kristalet e kuarcit të zbuluar në atmosferën e WASP-17 b kanë formë si prizma gjashtëkëndore, të ngjashme me ato që gjenden në gjeodat në Tokë. Megjithatë, ato janë tepër të vogla, me madhësi vetëm rreth 10 nanometra. Ndryshe nga grimcat minerale që gjenden në retë e Tokës, këto kristale kuarci e kanë origjinën në vetë atmosferën e planetit, duke u formuar drejtpërdrejt nga gazi në kushte ekstreme.

Kuptimi i përbërjes së këtyre reve është thelbësor për të kuptuar ekzoplanetin në tërësi. Jupiterët e nxehtë si WASP-17 b kryesisht përbëhen nga hidrogjen dhe helium, me sasi të vogla të gazrave të tjerë si avulli i ujit dhe dioksidi i karbonit. Zbulimi i kristaleve të silicës ofron njohuri të vlefshme për materialet e ndryshme që formojnë mjedisin e këtij planeti.

Ndërsa sasia dhe shpërndarja e saktë e kuarcit në retë e ekzoplanetit janë të pasigurta, studiuesit besojnë se retë ka të ngjarë të qarkullojnë rreth planetit. Ndërsa arrijnë në anën më të nxehtë të ditës, ato avullohen dhe shpërndahen.

Ky kërkim novator hap dyer të reja në studimin e atmosferave të ekzoplaneteve, duke sfiduar supozimet e mbajtura më parë dhe duke zgjeruar njohuritë tona për kozmosin.

Burimet:

– Universiteti i Bristolit

– Qendra Kërkimore Ames e NASA-s

– Qendra e Fluturimit Hapësinor Goddard