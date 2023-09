Hulumtimi zbulon se kur mund të jenë formuar ekzokontinentet e para

Profesoresha e astronomisë, Jane Greaves nga Universiteti i Cardiff-it, ka kryer kërkime për të përcaktuar se kur mund të jenë formuar ekzokontinentet e parë, ose kontinentet në planetë të tjerë. Studimi i titulluar "Kur ishin ekzokontinentet e para?" dhe botuar në Shënimet Kërkimore të Shoqërisë Astronomike Amerikane, synon të përmirësojë kërkimin për botë të banueshme duke identifikuar vendet ku planetët shkëmborë me tektonikë pllakash kanë më shumë gjasa të gjenden.

Ndërsa tektonika e pllakave mund të mos jetë thelbësore për fillimin e jetës, ato luajnë një rol vendimtar në ruajtjen e banueshmërisë së një planeti me kalimin e kohës. Tektonika e pllakave ndihmon në rregullimin e temperaturës së një planeti dhe lirimin e nxehtësisë nga bërthama e tij, e cila është e rëndësishme për ruajtjen e një magnetosfere mbrojtëse dhe qëndrimin brenda zonës së banueshme.

Greaves u përqendrua në korrelacionin midis prodhimit të nxehtësisë bërthamore të një planeti dhe pranisë së tektonikës së pllakave. Nxehtësia në bërthamën e një planeti gjenerohet nga elementë radioaktivë si uraniumi, toriumi dhe kaliumi. Këta elementë formohen në përplasjet e yjeve neutron dhe shpërthimet e supernovës.

Për të përcaktuar se cilët yje kanë më shumë gjasa të kenë planetë me pllaka tektonike dhe kontinente, Greaves analizoi të dhënat mbi bollëkun yjor të elementeve të ndryshëm dhe i kombinoi ato me moshat e yjeve. Ajo i klasifikoi yjet në dy grupe: yjet me disk të hollë, të cilët janë më të rinj dhe kanë metalicitet më të lartë dhe yje me disqe të trashë, të cilët janë më të vjetër dhe kanë metalicitet më të ulët.

Studimi zbuloi se pamja e kontinenteve në Tokë përfaqëson përafërsisht vlerën mesatare në krahasim me planetët e tjerë. Formimi kontinental në Tokë filloi afërsisht 3 miliardë vjet më parë, ndërsa yjet me disqe të hollë në kampion treguan shfaqjen e parë të kontinenteve 2 miliardë vjet përpara Tokës, dhe yjet me disqe të trashë treguan kontinentet që shfaqeshin edhe më herët, rreth 4 deri në 5 miliardë vjet përpara Tokës. .

Hulumtimi tregoi gjithashtu një marrëdhënie midis pranisë së kontinenteve dhe raportit hekur-hidrogjen (Fe/H) në yje. Planetët me raport më të ulët Fe/H kanë më shumë gjasa të kenë kontinente të formuara më herët.

Greaves sugjeron se yjet me metalicitet nën-diellor mund të jenë objektiva premtues në kërkimin e ekzoplaneteve të banueshme me kontinente. Këta planetë mund të kenë zhvilluar forma të avancuara të jetës më herët se Toka.

Studimi arrin në përfundimin se gjetja e ekzoplaneteve shkëmborë me kontinente jetëgjatë është shumë premtuese. Hetimi i mëtejshëm mbi bollëkun e izotopeve si toriumi dhe kaliumi, të cilët kontribuojnë në ngrohjen radiogjenike, mund të zbulojë më shumë sisteme ku jeta në tokë mund të ketë paraprirë jetën në Tokë.

Në përgjithësi, ky hulumtim zgjeron të kuptuarit tonë për formimin dhe banueshmërinë e planetëve përtej sistemit tonë diellor, duke ofruar njohuri të vlefshme për eksplorimin e ardhshëm planetar.