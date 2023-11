Modeli i ri përdor AI për të mbrojtur anijet nga valët mashtruese

By

Shkencëtarët në Universitetin e Kopenhagës dhe Universitetin e Victoria kanë zhvilluar një model inovativ të inteligjencës artificiale (AI) për të parashikuar valët mashtruese dhe për të rritur sigurinë për anijet e hapura të oqeanit. Ndërsa valët mashtruese dikur u hodhën poshtë si mitike, pranimi i kohëve të fundit nga komuniteti shkencor ka nxitur një eksplorim më të thellë në shkaqet dhe karakteristikat e tyre. Ekipi hulumtues përdori teknikat e nxjerrjes së të dhënave dhe të të mësuarit të makinerive të interpretueshme për të analizuar mbi 1 miliard valë, me fokus në identifikimin e faktorëve përgjegjës për formimin e këtyre gjigantëve të paparashikueshëm.

Studimi përdori grupin e të dhënave të valëve të lira të oqeanit (FOWD), një katalog gjithëpërfshirës i valëve që përfshin të dhëna nga bovat e vendosura në 158 vende të ndryshme nëpër brigjet e SHBA-së dhe territoret jashtë shtetit. Nga grupi i madh i të dhënave, që përfshin 1.5 miliardë valë, mbi 100,000 u identifikuan si valë mashtruese bazuar në kriteret e përcaktuara. Duke përdorur këtë grup të dhënash të valëve, një rrjet AI u trajnua për të nxjerrë një ekuacion matematik që përmbledh variablat e kombinuara që kontribuojnë në formimin e valëve mashtruese. Ky ekuacion u interpretua më pas në mënyrë gjithëpërfshirëse brenda kontekstit të teorisë ekzistuese të valës, duke rezultuar në zhvillimin e një modeli të aftë për të riprodhuar sjelljen e njohur të valëve mashtruese si dhe për të parashikuar dukuritë e ardhshme.

Rëndësia e këtij hulumtimi qëndron në potencialin e tij për të revolucionarizuar industrinë e transportit detar duke zbutur rreziqet që lidhen me valët mashtruese. Modeli i sapondërtuar u mundëson kompanive të transportit detar të fitojnë njohuri domethënëse mbi probabilitetin e ballafaqimit me valë të rrezikshme mashtruese përgjatë rrugëve të planifikuara. Duke përdorur algoritmin e zhvilluar nga ekipi kërkimor, kompanitë e transportit detar tani mund të kryejnë vlerësime të sakta të rrezikut dhe të marrin vendime të informuara për të ndryshuar rrugët e tyre në përputhje me rrethanat.

Studiuesit kanë vënë në dispozicion të publikut si algoritmin ashtu edhe kërkimin e tyre të gjerë, duke lehtësuar aksesin e gjerë në mjetet që rrisin sigurinë detare. Në një epokë ku teknologjia e fundit vazhdon të transformojë industritë, integrimi i AI dhe mësimi i makinerive në këtë fushë shfaq mundësitë e jashtëzakonshme për mbrojtjen e anijeve kundër fenomeneve të paparashikuara natyrore.

Pyetjet e bëra më shpesh (FAQ)

Pyetje: Çfarë janë valët mashtruese?

Përgjigje: Valët mashtruese janë valë të hapura të oqeanit që janë afërsisht dyfishi i madhësisë së valëve përreth dhe të njohura për paparashikueshmërinë e tyre.

Pyetje: Si i identifikuan studiuesit valët mashtruese?

Përgjigje: Ekipi hulumtues përdori grupin e të dhënave të valëve të oqeanit të lirë (FOWD), i cili siguroi të dhëna të valëve nga bovat në vende të ndryshme. Bazuar në kritere specifike, mbi 100,000 valë u identifikuan si valë mashtruese brenda grupit të të dhënave.

Pyetje: Si kontribuoi AI në studim?

Përgjigje: Teknikat e inteligjencës artificiale dhe të mësimit të makinerive u përdorën për të analizuar grupin masiv të të dhënave dhe për të identifikuar variablat përgjegjëse për formimin e valëve mashtruese. Kjo qasje e drejtuar nga të dhënat mundësoi krijimin e një modeli parashikues.

Pyetje: Cilat janë përfitimet e mundshme për industrinë e transportit detar?

Përgjigje: Modeli i AI i zhvilluar përmes këtij hulumtimi u ofron kompanive të transportit detar aftësinë për të vlerësuar rreziqet që lidhen me valët mashtruese përgjatë rrugëve të tyre të planifikuara. Kjo njohuri lejon ndryshime të informuara të rrugës, duke rritur sigurinë e anijeve të oqeanit të hapur.

Pyetje: A është modeli i aksesueshëm për publikun?

Përgjigje: Po, ekipi hulumtues ka vënë në dispozicion të publikut algoritmin, gjetjet e kërkimit dhe të dhënat e motit dhe valëve. Kjo hapje mundëson akses të gjerë në mjetet që promovojnë sigurinë detare.