Ngritja dhe rënia e Bioregionit Malvinoxhosan në Afrikën e Jugut

Një studim i fundit i titulluar "Ngritja dhe rënia e bioregjionit Malvinoxhosan (Malvinokaffric) në Afrikën e Jugut: Dëshmi për biokrizat e hershme të Devonisë së Mesme në Polin e Jugut", botuar në Earth-Science Reviews, eksploron zhdukjen e kafshëve detare gjatë periudhës së hershme Periudha e Mesme Devoniane. Kjo periudhë u karakterizua nga një klimë më e ngrohtë dhe nivele më të larta deti, me një masë të madhe tokësore të quajtur Gondwana e vendosur afër Polit të Jugut.

Studiuesit, të udhëhequr nga Dr. Cameron Penn-Clarke, mblodhën dhe analizuan një sasi të konsiderueshme të dhënash fosile për të kuptuar origjinën dhe zhdukjen e biotës Malvinoxhosan, një grup kafshësh detare që lulëzonin në ujëra më të ftohta dhe përfshinin lloje të ndryshme të butakëve. Nëpërmjet teknikave të avancuara të analizës së të dhënave, ata identifikuan shtresa të dallueshme në shkëmbinjtë e lashtë, secila duke treguar një rënie në numrin e specieve të kafshëve detare me kalimin e kohës.

Studimi zbuloi se rënia e biotës së Malvinoxhosan ishte e lidhur me ndryshimet në nivelet e detit dhe klimës. Me ngrohjen e klimës, kafshët detare të specializuara, malvinoxhosan me ujë të ftohtë u zhdukën dhe u zëvendësuan nga specie më të përgjithshme të përshtatura për ujërat më të ngrohta. Zhvendosja e nivelit të detit prishi barrierat natyrore të oqeanit, duke lejuar që ujërat më të ngrohta nga rajonet më afër ekuatorit të rrjedhin dhe duke çuar në kolonizimin e specieve me ujë të ngrohtë.

Zhdukja e biotës së Malvinoxhosan rezultoi në një kolaps të ekosistemeve polare, nga të cilat biodiversiteti nuk u rikuperua kurrë. Hulumtimi sugjeron se efektet e kombinuara të ndryshimeve në nivelin e detit dhe temperaturës ishin faktorët kryesorë pas kësaj ngjarjeje zhdukjeje. Është ende e pasigurt nëse kjo ngjarje e zhdukjes është e lidhur me të tjerat gjatë periudhës Devoniane të Hershme-Mesme, pasi konkluzionet e moshës mungojnë.

Studimi thekson gjithashtu cenueshmërinë e mjediseve polare dhe ekosistemeve ndaj ndryshimeve në nivelin e detit dhe temperaturën. Të kuptuarit e ngjarjeve të zhdukjes së kaluar mund të sigurojë njohuri të vlefshme për krizën aktuale të biodiversitetit me të cilën po përballemi në ditët e sotme.

Burimet:

– Earth-Science Reviews (2023), DOI: 10.1016/j.earscirev.2023.104595