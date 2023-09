Sateliti që vëzhgon ujin kap ngrohjen e oqeanit në brigjet e Kalifornisë

By

Një bashkëpunim midis NASA-s dhe agjencisë hapësinore franceze, CNES, ka zhvilluar misionin satelitor të ujërave sipërfaqësore dhe topografisë së oqeanit (SWOT), i cili është në gjendje të matë karakteristikat e oqeanit, përfshirë El Niño, me detaje të paprecedentë. Instrumenti i interferometrit Radar të brezit Ka të satelitit (KaRIn) ka aftësinë për të matur lartësitë e sipërfaqes së detit afër vijave bregdetare, duke ofruar informacion të vlefshëm për studiuesit dhe parashikuesit.

El Niño, një fenomen periodik klimatik, karakterizohet nga nivele më të larta të detit dhe temperatura më të ngrohta të oqeanit përgjatë bregut perëndimor të Amerikës. Ujërat e ngrohta të oqeanit nga El Niño në zhvillim po zhvendosen në veri përgjatë brigjeve lindore të Oqeanit Paqësor, duke ndërvepruar me një valë të vapës detare të vazhdueshme. Këto ujëra të ngrohtë kanë ndikuar së fundmi në zhvillimin e uraganit Hilary.

Vizualizimi i satelitit SWOT i lartësive të sipërfaqes së detit jashtë Bregut Perëndimor të SHBA-së në gusht tregon lartësi më të larta se mesatarja në të kuqe dhe portokalli, që tregon ujin më të ngrohtë dhe lartësitë më të ulëta se mesatarja në blu dhe jeshile. Nivelet e detit priren të jenë më të larta në vendet me ujë më të ngrohtë, pasi uji zgjerohet kur ngrohet.

Matjet e bëra nga misioni satelitor SWOT ofrojnë pamje gjithëpërfshirëse të oqeaneve të planetit dhe liqeneve dhe lumenjve me ujë të ëmbël. Të dhënat e mbledhura nga SWOT do të jenë të paçmueshme për studiuesit dhe parashikuesit në studimin e zhvillimit dhe përparimit të fenomeneve si El Niño. Në perspektivën e shtatorit, Administrata Kombëtare Oqeanike dhe Atmosferike e SHBA-së parashikoi një El Niño të fortë për dimrin e ardhshëm, me një shans më të madh se 70%.

El Niño shoqërohet gjithashtu me dobësimin e erërave të tregtisë ekuatoriale dhe mund të sjellë kushte më të ftohta dhe më të lagështa në jugperëndim të SHBA-së dhe thatësirë ​​në vendet në Paqësorin perëndimor, si Indonezia dhe Australia.

