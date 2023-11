Uji nga Ndërveprimet Dinamike Bërthamë-Manteli që shkakton Sipërfaqja

Shkencëtarët kanë bërë një zbulim novator në lidhje me funksionimin e brendshëm të planetit tonë, duke zbuluar se uji po depërton gradualisht nga sipërfaqja e Tokës. Ky udhëtim i jashtëzakonshëm e çon lëngun përmes pllakave tektonike në zbritje, duke arritur përfundimisht në thelbin pas një udhëtimi të mundimshëm prej 2,900 kilometrash. Edhe pse procesi është i ngadaltë, që përfshin miliarda vjet, ai ka çuar në formimin e një shtrese të re midis metalit të shkrirë të bërthamës së jashtme dhe mantelit të jashtëm të Tokës. Kjo shtresë vlerësohet të jetë "disa qindra kilometra e trashë", duke e bërë atë relativisht të hollë në krahasim me shtresat e tjera të brendshme të Tokës.

Në një studim të fundit të kryer nga Universiteti Shtetëror i Arizonës, studiuesit zbuluan se ky infiltrim i ujit shkakton një reaksion kimik, duke rezultuar në krijimin e silicës. Bashkëautori Dr. Dan Shim shpjegoi se kur uji takohet me kufirin bërthamë-mantel, ai reagon me silikon në bërthamë për të prodhuar silicë. Ky zbulim domethënës, i shoqëruar me vëzhgimet e mëparshme të diamanteve që formohen nga uji që reagojnë me karbonin nën presion ekstrem, tregon për një ndërveprim shumë dinamik bërthama-mantel, duke sugjeruar shkëmbim të konsiderueshëm material.

Implikimet për jetën tonë të përditshme në sipërfaqe janë të thella. Sipas ekipit hulumtues të ASU, ky zbulim rrit të kuptuarit tonë për proceset e brendshme të Tokës, duke treguar një cikël më të gjerë global të ujit nga sa ishte pranuar më parë. "Filmi" i ndryshuar i bërthamës ka gjithashtu implikime thelbësore për ciklet gjeokimike që lidhin ciklin e ujit sipërfaqësor me bërthamën e thellë metalike.

Ky zbulim në të kuptuarit e dinamikës së brendshme të Tokës u ofron shkencëtarëve njohuri të vlefshme për evolucionin e planetit dhe proceset e ndërlikuara që riformojnë strukturën e tij. Duke zbuluar misteret që qëndrojnë nën këmbët tona, studiuesit hapin rrugën për njohuri më të mëdha dhe një kuptim më të thellë të ekuilibrit delikat të botës sonë.