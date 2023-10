Prototipi i Roverit të Hënës i NASA-s përfundon kursin e pengesave hënore

Prototipi i roverit të ri të hënës së NASA-s, VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover), ka përfunduar me sukses një kurs pengesash që simulon terrenin e thyer të sipërfaqes hënore. Roveri është vendosur të nisë në polin jugor hënor në nëntor 2024 me një raketë SpaceX Falcon Heavy.

Për të testuar lëvizshmërinë e VIPER, inxhinierët në Qendrën Kërkimore Glenn të NASA-s në Cleveland krijuan një mjedis të simuluar hënor me shkëmbinj të mëdhenj, shpate të pjerrëta dhe kratere të thella. Roveri do të ulet në Mons Mouton, një mal pranë polit jugor të hënës, dhe do të ngarkohet me karakterizimin e mjedisit hënor për zgjedhjen e vendit të uljes së programit Artemis në të ardhmen gjatë misionit të tij përafërsisht 100-ditor.

NASA ndau një video të testeve të fundit të lëvizshmërisë së roverit, duke demonstruar aftësinë e tij për të kapërcyer sfidat e mundshme me të cilat do të përballet në sipërfaqen hënore. Testet përfshinin manovrim nëpër shpatet e pjerrëta, kalimin e kraterave dhe lundrimin në tokë të ngjashme me rërën. Përfundimi me sukses i këtyre testeve tregon se VIPER është i pajisur mirë për të eksploruar terrenin e thyer të Hënës.

Si pjesë e programit Artemis të NASA-s, i cili synon të krijojë një vendbanim të përhershëm hënor, VIPER do të luajë një rol vendimtar në identifikimin e vendeve ku uji dhe burime të tjera mund të nxirren për të mbështetur qëndrimet afatgjatë në Hënë. Për më tepër, misioni VIPER kërkon të zbulojë origjinën e ujit të ngrirë dhe substancave të tjera të paqëndrueshme në Hënë, ruajtjen e tyre për miliarda vjet dhe arratisjen e tyre nga toka hënore.

Inxhinierët në Qendrën Hapësinore Johnson të NASA-s në Hjuston kanë testuar gjithashtu instrumentin përfundimtar shkencor të VIPER-it, Regolith Ice Drill for Exploring Terrain New (TRIDENT). TRIDENT është një stërvitje me goditje rrotulluese që do të përdoret për të tërhequr prerjet e tokës deri në tre këmbë nën sipërfaqen hënore. Ky instrument do të sigurojë të dhëna të vlefshme për forcën, kompaktësinë dhe temperaturën e tokës hënore.

Përfundimi me sukses i testeve të lëvizshmërisë së VIPER dhe integrimi i instrumentit të saj përfundimtar shkencor e sjell NASA-n një hap më afër zhbllokimit të mistereve të polit jugor të hënës dhe hapjes së rrugës për eksplorimin e ardhshëm hënor.

