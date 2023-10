Virgin Galactic vonon misionin e turizmit në hapësirë ​​me një ditë

Virgin Galactic ka njoftuar një vonesë njëditore për misionin e saj të ardhshëm të turizmit hapësinor, Galactic 04. Misioni, i cili fillimisht ishte planifikuar për të enjten, 5 tetor, tani do të zhvillohet të premten, më 6 tetor. Vonesa është për të lejuar ekipin të përfundojë përgatitjet dhe kontrollet e nevojshme të automjetit.

Galactic 04 do të përfshijë tre klientë me pagesë, të cilët do të përjetojnë udhëtime në hapësirë ​​në bordin e aeroplanit hapësinor VSS Unity të Virgin Galactic. Avioni do të transportohet nga aeroplani i tij transportues, VMS Eve, dhe do të ngrihet nga Porti Hapësinor i Nju Meksikos në Amerikë. Ekzekutivi britanik i reklamave Trevor Beattie, edukatori amerikan i astronomisë Ron Rosano dhe aventurierja Namira Salim do të nisen në këtë mision. Salim do të jetë pakistanez i parë që do të arrijë në kufirin përfundimtar.

Krahas klientëve, instruktori kryesor i astronautëve të Virgin Galactic, Beth Moses, do të jetë gjithashtu i pranishëm në kabinën e Unity, duke ndihmuar për të siguruar një udhëtim të sigurt dhe të këndshëm për të gjithë. Avioni hapësinor do të pilotohet nga Kelly Latimer dhe CJ Sturckow, ndërsa Nicola Pecile dhe Jameel Janjua do të kenë kontrollin e Evës.

Sapo të përfundojë misioni, Unity dhe Eva do të zbresin përsëri në Spaceport America. Kjo do të shënojë fluturimin e katërt komercial të Virgin Galactic në hapësirë, pas përpjekjeve të ngjashme në qershor, gusht dhe shtator të këtij viti.

Ndërsa kompania aktualisht planifikon të fluturojë një herë në muaj me Unity, ata kanë treguar se frekuenca e fluturimeve do të rritet ndjeshëm në vitin 2026 kur të bëhet funksionale e tyre e re e avionëve hapësinorë "Delta class". Këto automjete të reja janë krijuar për t'u hedhur në treg aq shpesh sa një herë në javë.

Në përgjithësi, Virgin Galactic pret me padurim përfundimin e suksesshëm të Galactic 04 dhe avancimin e vazhdueshëm të turizmit hapësinor në të ardhmen.

