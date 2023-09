Roveri Perseverance i NASA-s gjeneron oksigjen në Mars

By

Misioni Rover i NASA-s Perseverance ka arritur një arritje të madhe duke gjeneruar me sukses oksigjen në sipërfaqen e Marsit. Roveri u mbështet në Eksperimentin e Përdorimit të Burimeve In-Situ të Oksigjenit Mars (MOXIE) për të kthyer atmosferën marsiane të pasur me dioksid karboni në oksigjen që merr frymë. Ky zbulim ka implikime të rëndësishme për misionet e ardhshme me njerëz në Planetin e Kuq.

MOXIE, një instrument i vogël në bordin e roverit Perseverance, në thelb vepron si një fabrikë pilot për prodhimin e oksigjenit. Ai përdor një proces të quajtur elektrolizë të oksidit të ngurtë për të ndarë atomet e oksigjenit nga molekulat e dioksidit të karbonit. Dioksidi i karbonit merret nga atmosfera marsiane, dhe më pas oksigjeni krijohet përmes një procesi të nxehtë.

Gjenerimi i suksesshëm i oksigjenit në Mars është një hap vendimtar drejt krijimit të një pranie të qëndrueshme njerëzore në planet. Oksigjeni nuk është vetëm jetik për frymëmarrjen e astronautëve, por është gjithashtu një komponent i rëndësishëm i shtytësit për raketat. Të jesh në gjendje të prodhosh oksigjen duke përdorur burimet e disponueshme në Mars do të thotë që misionet e ardhshme mund të mbështeten më pak në furnizimet nga Toka, duke i bërë ato më të pavarura dhe me kosto efektive.

Megjithatë, MOXIE aktualisht është krijuar vetëm për të prodhuar sasi të vogla oksigjeni si një provë e konceptit. Është në gjendje të prodhojë rreth 10 gram oksigjen në orë, që është e barabartë me afërsisht 10 minuta oksigjen që merr frymë për një astronaut. Rritja e teknologjisë për të përmbushur kërkesat për oksigjen të një misioni të drejtuar do të kërkojë zhvillim dhe përsosje të mëtejshme.

Demonstrimi i suksesshëm i aftësive të MOXIE në Mars na sjell një hap më afër eksplorimit njerëzor të Planetit të Kuq. Kjo arritje historike jo vetëm që vërteton fizibilitetin e prodhimit të oksigjenit në Mars, por gjithashtu hap mundësi për eksperimente të tjera të përdorimit të burimeve në vend që mund të mbështesin përpjekjet e ardhshme të kolonizimit.

Burimet:

– Roveri Perseverance i NASA-s gjeneron oksigjen në Mars. CNN.