Gjenden nivele alarmante të rezistencës ndaj antibiotikëve tek pacientët e plagosur nga lufta në Ukrainë

Studiuesit kanë zbuluar një nivel shqetësues të rezistencës ndaj antibiotikëve në bakteret nga pacientët e plagosur nga lufta në Ukrainë. Studimi, i kryer nga Universiteti Lund në Suedi në bashkëpunim me mikrobiologët ukrainas, gjeti nivele të paprecedentë të rezistencës, veçanërisht në bakteret Klebsiella pneumoniae. Kjo ka ngritur nevojën për mbështetje ndërkombëtare për të trajtuar këtë shqetësim të madh.

Studimi, i publikuar në The Lancet Infectious Diseases, analizoi rezistencën bakteriale në pacientët e plagosur në luftë dhe të trajtuar në spitale. Gjetjet zbuluan se shumë pacientë kishin baktere me nivele jashtëzakonisht të larta të rezistencës. Profesor Kristian Riesbeck, një ekspert i bakteriologjisë klinike në Universitetin e Lundit, shprehu habinë e tij për takimin me baktere me nivele kaq të larta të rezistencës. Ai theksoi urgjencën e situatës dhe nevojën për ndihmë në Ukrainë.

Lufta jo vetëm që shkaktoi vuajtje të jashtëzakonshme njerëzore, por gjithashtu çoi në një betejë kundër baktereve rezistente. Repartet e mbingarkuar dhe infrastruktura e shkatërruar në spitale kontribuan që pacientët të infektoheshin gjatë trajtimit të tyre. Janë mbledhur mostra nga 141 viktima të luftës, duke përfshirë të rriturit me lëndime dhe foshnjat me pneumoni. Rezultatet treguan se disa baktere gram-negative shfaqën rezistencë ndaj antibiotikëve të përdorur zakonisht, duke përfshirë ata që nuk janë ende të disponueshëm në treg. Për më tepër, gati 10% e mostrave përmbanin baktere rezistente ndaj kolistinës, madje të konsideruara si antibiotiku i "zgjidhjes së fundit".

Kristian Riesbeck shprehu shqetësimin për rezistencën e shfaqur nga bakteret Klebsiella pneumoniae, të cilat mund të shkaktojnë sëmundje edhe te njerëzit me një sistem imunitar të shëndetshëm. Ai vuri në dukje se shkalla e rezistencës së vërejtur në këtë studim tejkalon çdo gjë të parë më parë, me 6% të mostrave që përmbajnë baktere rezistente ndaj të gjithë antibiotikëve të testuar. Riesbeck theksoi rëndësinë e ndihmës së Ukrainës në trajtimin e kësaj situate të vazhdueshme për të parandaluar përhapjen e mëtejshme të baktereve rezistente dhe për të mbrojtur të gjithë rajonin evropian.

Referenca:

– “Infeksionet bakteriale gram-negative shumë rezistente ndaj barnave në viktimat e luftës në Ukrainë, 2022” – Oskar Ljungquist, Oleksandr Nazarchuk, Gunnar Kahlmeter, Vigith Andrews, Thalea Koithan, Lisa Wasserstrom, Dmytro Dmytriiev, Nadiia Masche Fominak, dhe Kristian Riesbeck - Sëmundjet Infektive Lancet.