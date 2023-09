Misioni VERITAS i NASA-s përgatitet të studiojë Venusin nga Orbita

Misioni VERITAS i NASA-s (Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, And Spectroscopy) do të nisë brenda një dekade për të vëzhguar sipërfaqen e Venusit nga orbita. Shkencëtarët besojnë se studimi i sipërfaqes së Venusit mund të sigurojë njohuri të vlefshme për banueshmërinë dhe evolucionin e planetëve shkëmborë. Për t'u përgatitur për këtë mision, ekipi ndërkombëtar i shkencës VERITAS kreu kohët e fundit një fushatë dy-javore në Islandë, duke përdorur peizazhet vullkanike si një analog të Venusit.

Islanda u zgjodh si një vend mbështetës për Venusin për shkak të ngjashmërive të saj gjeologjike. Si Islanda ashtu edhe Venusi kanë aktivitet vullkanik dhe studimi i terrenit vullkanik në Islandë mund të ndihmojë ekipin e VERITAS të kuptojë se çfarë do të vëzhgojë radari i anijes në Venus. Gjatë fushatës, ekipi studioi depozitat vullkanike, fushat e lavës dhe rajonet aktive vullkanike në Islandë që i ngjajnë sipërfaqes së Venusit. Ata mblodhën mostra shkëmbi dhe kryen matje për të studiuar ashpërsinë e sipërfaqes dhe vetitë e tjera të shkëmbinjve.

Për të marrë imazhe nga radarët ajror të vendndodhjeve që po studioheshin, fluturimet e udhëhequra nga Qendra Gjermane e Hapësirës Ajrore (DLR) u kryen mbi peizazhet islandeze. Të dhënat e radarit të mbledhura nga ajri do të krahasohen me matjet në tokë të marra nga ekipi shkencor VERITAS. Ky krahasim do t'i ndihmojë shkencëtarët të kuptojnë më mirë vëzhgimet e radarëve që do të bëhen nga anija kozmike në orbitë rreth Venusit.

Misioni VERITAS do të përdorë një radar me hapje sintetike dhe një spektrometër afër infra të kuqe për të krijuar harta globale 3D të Venusit dhe për të dalluar midis llojeve të ndryshme të shkëmbinjve në sipërfaqen e saj. Duke studiuar sipërfaqen e Venusit nga orbita, shkencëtarët shpresojnë të zbulojnë të dhëna për brendësinë e planetit dhe të fitojnë njohuri mbi evolucionin e planetëve shkëmborë si Toka.

