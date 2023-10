Varda Space Industries do të zbarkojë anijen tjetër kozmike në Australi ndërsa miratimi i SHBA mbetet në pritje

Startup i prodhimit në hapësirë, Varda Space Industries ka njoftuar se do të zbarkojë anijen e saj të ardhshme kozmike në Australi ndërsa vazhdon të punojë me rregullatorët amerikanë për të marrë miratimin për rihyrjen e misionit të saj të parë në Utah. Kompania kohët e fundit u përball me refuzim kur aplikoi për të ulur anijen e saj kozmike në shkretëtirën e Utah për shkak të çështjeve të koordinimit sipas kornizës së re të rihyrjes të quajtur Pjesa 450. CEO i Varda, Delian Asparouhov sqaroi se refuzimi nuk ishte për shkak të shqetësimeve të sigurisë, por përkundrazi sfidave në koordinimin me palë të shumta .

Pavarësisht nga planet e saj për t'u ulur në Australi, Varda ende kërkon një licencë të rihyrjes FAA edhe nëse anija kozmike nuk rihyn në tokën amerikane. Asparouhov shpjegoi se zgjedhja e gamës bazohet në disponueshmërinë, burimet dhe aftësitë e ndryshme. Kompania planifikon të ketë një minimum prej 3-4 diapazoni në internet dhe synon të arrijë një ritëm rihyrjeje një herë në muaj deri në vitin 2026.

Barra rregullatore ka qenë një shqetësim i madh në industrinë e hapësirës, ​​siç theksohet nga dëshmitë e tre kompanive të mëdha hapësinore përpara Kongresit. Këto kompani kërkuan njëzëri më shumë burime për FAA për të trajtuar ngarkesën në rritje të licencimit dhe theksuan rëndësinë e rregullimit të rregullimit për të ruajtur konkurrencën amerikane në skenën globale.

Asparouhov theksoi nevojën për personel dhe përgjegjshmëri në Zyrën e Transportit Hapësinor Tregtar të FAA, duke pranuar rritjen eksponenciale të aktivitetit hapësinor gjatë nëntë viteve të fundit. Ai theksoi se riorganizimi nuk duhet të komprometojë sigurinë apo rregulloren, por duhet të sigurojë që ka staf të mjaftueshëm për të kryer analizat dhe koordinimin e nevojshëm teknik.

