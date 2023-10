Startup i prodhimit në hapësirë, Varda Space Industries do të zbarkojë anijen tjetër kozmike në Australi

By

Startup-i i prodhimit në hapësirë, Varda Space Industries ka njoftuar se anija e saj e ardhshme kozmike do të zbarkojë në Australi. Kjo vjen ndërsa kompania vazhdon të punojë me rregullatorët amerikanë për të marrë miratimin për rihyrjen e misionit të saj të parë në Utah. Forcat Ajrore të SHBA-së dhe Administrata Federale e Aviacionit kohët e fundit hodhën poshtë kërkesën e Varda-s për të ulur anijen e saj kozmike në shkretëtirën e Jutës për shkak të çështjeve të koordinimit nën kornizën e rihyrjes të quajtur Pjesa 450.

Bashkëthemeluesi i Varda, Delian Asparouhov, shpjegoi se vendimi nuk kishte të bënte me sigurinë, dizajnin apo analizat e automjetit, por më tepër me koordinimin midis tre palëve të përfshira. Megjithatë, kompania mbetet e sigurt se i plotëson të gjitha kërkesat rregullatore dhe po punon për të koordinuar një grup të ri të datave të synuara për rihyrjen.

Ndërsa Varda vazhdon bashkëpunimin e saj me rregullatorët amerikanë, ajo ka krijuar një marrëveshje me kompaninë australiane Southern Launch për kapsulën e saj të radhës që të zbarkojë në zonën e testit Koonibba në vitin 2024. Asparouhov sqaroi se lëvizja në Australi nuk është për shkak të çështjeve të pajtueshmërisë rregullatore në Shtetet e Bashkuara Shtetet, por më tepër disponueshmëria dhe burimet e ofruara nga diapazon të ndryshëm.

Në të ardhmen, Varda planifikon të ketë të paktën tre deri në katër vargje në internet dhe synon të arrijë një ritëm rihyrjeje një herë në muaj deri në vitin 2026. Kompania ka koordinuar me diapazonin e tjerë, siç kërkohet nga Utah Test and Training Range, duke demonstruar angazhim për partneritet me diapazon të shumtë për rritjen e fleksibilitetit.

Industria hapësinore aktualisht po përballet me sfida rregullatore, me tre kompani të mëdha hapësinore që dëshmojnë para Kongresit për të kërkuar burime shtesë për FAA. Këto kompani theksuan gjithashtu nevojën për rregullim të efektshëm për të rritur konkurrencën amerikane.

Asparouhov u bëri jehonë këtyre ndjenjave dhe theksoi rritjen eksponenciale në aktivitetin e lëshimit në hapësirë ​​gjatë nëntë viteve të fundit. Ai sugjeroi që fokusi duhet të jetë në rritjen e personelit dhe përgjegjshmërinë në Zyrën e Transportit Hapësinor Tregtar të FAA për të trajtuar ngarkesën në rritje të punës, në vend që të zbatojë ndryshime të mëdha të politikave.

