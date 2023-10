Varda Space Industries siguron vendin e uljes në Australi për misionet e ardhshme hapësinore

By

Varda Space Industries, një startup me bazë në Kaliforni e fokusuar në kërkimin farmaceutik dhe prodhimin në hapësirë, ka arritur një marrëveshje me Southern Launch, një operator privat në Australi, për uljet e ardhshme të anijeve kozmike. Kjo vjen pasi qeveria e SHBA refuzoi të jepte miratimin për rihyrjen e misionit të parë eksperimental të Varda-s që mbante produkte farmaceutike të prodhuara në orbitë. Administrata Federale e Aviacionit (FAA) dhe Forcat Ajrore të SHBA-së nuk e lanë anijen kozmike të Varda për t'u ulur në një poligon testimi ushtarak në Utah për shkak të shqetësimeve të sigurisë.

Varda planifikon të kryejë misione të rregullta në orbitën e ulët të Tokës për të lehtësuar eksperimentet kërkimore farmaceutike dhe për të prodhuar ilaçe në mikrogravitet. Kompania ka siguruar financimin e kapitalit sipërmarrës dhe po lançon një grup fillestar prej katër misionesh testimi për të zhvilluar teknologjitë e nevojshme. Gjatë këtyre misioneve, Varda rriti me sukses kristale të ritonavirit, një ilaç për HIV-in, brenda anijes së tij kozmike.

Për të lehtësuar misionet e ardhshme, Varda i ka dhënë përparësi kërkimit për vende të shumta uljeje. Marrëveshja me Southern Launch lejon që misioni i dytë i Varda-s, i planifikuar për mesin e vitit 2024, të rihyjë dhe të ulet në zonën e largët të testimit Koonibba në Australi. Megjithatë, Varda thekson se ende planifikon të rihyjë rregullisht në Shtetet e Bashkuara.

Delian Asparouhov, kryetar dhe bashkëthemelues i Varda-s, thekson rëndësinë e të pasurit opsione për rihyrje, të ngjashme me mënyrën se si kompanitë e lëshimit përdorin platforma të ndryshme lëshimi dhe porta hapësinore. Gama e Testit Koonibba, e vendosur në Australinë e Jugut, ofron një gamë të dedikuar për rihyrjen në hapësirën komerciale. Southern Launch, i cili operon gamën e provës, ka pritur disa lëshime raketash suborbitale në vitet e fundit.

Në mënyrë që të kryejë misionet e ardhshme hapësinore dhe operacionet e rihyrjes në Australi, Varda do të duhet të sigurojë një licencë tregtare për rihyrje nga FAA. Asparouhov parashikon që marrja e miratimit nga FAA dhe rregullatorët australianë për rihyrje në zonën e provës Koonibba do të jetë më e lehtë në krahasim me aplikimin e mëparshëm për poligonin e provës ushtarake të Utah.

