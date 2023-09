Një kastë e mbushur me yje mund të ketë popullarizuar kërcënimin e një asteroidi që do të zhdukë të gjithë jetën në Tokë në filmin "Mos shiko lart", por në realitet, ekziston një asteroid me potencial kërcënues për jetën që po lëviz drejt planetit tonë. Asteroidi Bennu, i zbuluar në vitin 2009, ka potencialin të shkaktojë dëme serioze në Tokë nëse do të vinte kontakt.

Ndërsa vendasit nuk kanë nevojë të shqetësohen për ndikimin e asteroidit gjatë jetës së tyre, brezat e ardhshëm mund të duhet të shqetësohen. Data e ardhshme e mundshme e goditjes për asteroidin Bennu është 24 shtatori 2182. Megjithatë, shanset që ai të përplaset me Tokën janë mjaft të pakta. Por kjo nuk e ka penguar NASA-n të nisë një mision në Bennu në 2020 për të mbledhur mostra. Anija kozmike OSIRIS-REx do të kthehet në Tokë të dielën, më 24 shtator me gjetje ndërplanetare.

Bennu është një objektiv veçanërisht emocionues për shkencëtarët, sepse ai ka mbetur kryesisht i pandryshuar që nga formimi i sistemit diellor 4.6 miliardë vjet më parë. Zakonisht i mungon Toka, por orbita e saj mbivendoset me tonën çdo gjashtë vjet.

Megjithatë, pavarësisht potencialit të tij për efekte shkatërruese, asteroidi Bennu nuk i plotëson kriteret e një "vrasësi të planetit". Sipas NASA-s, çdo shkëmb hapësinor më i madh se 1 km deri në 2 km në madhësi konsiderohet të ketë efekte globale. Bennu nuk e plotëson këtë kërkesë për madhësi. Ai është klasifikuar si një "Asteroid potencialisht i rrezikshëm" për shkak të gjatësisë së tij prej mbi 130 metrash dhe afërsisë me orbitën e Tokës.

Ndikimi i Bennu në Tokë varet nga disa faktorë, duke përfshirë 157 pikat e mundshme të ndikimit në Tokë dhe probabilitetet e tyre përkatëse. Ndërsa probabiliteti më i lartë për goditje është më 24 shtator 2182, ekziston një shans 99.963% që asteroidit të humbasë Tokën.

Nëse Bennu do të bënte një ndikim, mund të shkaktonte dëme të mëdha në zonën përreth. Energjia e çliruar do të ishte më shumë se 20 herë më e madhe se ajo e Car Bomba, arma më e fuqishme bërthamore e testuar ndonjëherë.

Për momentin, rruga e Bennu nuk përbën një kërcënim të menjëhershëm për Tokën dhe individët e interesuar për ta vëzhguar atë do të kërkonin pajisje të përshtatshme si një teleskop me përmasa të përshtatshme. Për të qëndruar të informuar për kushtet e motit në zonën e Vankuverit, është në dispozicion një platformë e besueshme parashikimi me parashikime të detajuara specifike të lagjeve.

Është e rëndësishme të theksohet se misioni i vazhdueshëm i NASA-s në Bennu do të sigurojë njohuri të mëtejshme mbi këtë asteroid potencialisht të rrezikshëm në të ardhmen.

Përkufizime:

– Asteroid Bennu: Një asteroid i zbuluar në vitin 2009 që përbën një kërcënim potencial për Tokën.

– Qendra Hapësinore HR MacMillan: Një qendër hapësinore në Vankuver, Kanada.

– Anija kozmike OSIRIS-REx: Një anije kozmike e nisur nga NASA për të mbledhur mostra nga asteroidi Bennu.

– Asteroid potencialisht i rrezikshëm: Një asteroid që është mjaft i madh dhe në afërsi të mjaftueshme me Tokën për të paraqitur një kërcënim të mundshëm.

– Car Bomba: Arma më e fuqishme bërthamore e testuar ndonjëherë.

Burimet:

– Agjencia Kanadeze e Hapësirës: Informacion rreth asteroidit Bennu.

– Platforma e parashikimit të motit të VIA, Weatherhood: Ofron parashikime të detajuara të motit për zonën e Vankuverit.

– Faqja e misionit të NASA-s: Përditësime mbi gjetjet nga misioni OSIRIS-REx në Bennu.

Shënim: Ky artikull është një interpretim krijues i artikullit burimor dhe mund të mos pasqyrojë me saktësi të gjitha detajet ose faktet.