Metoda e re e zbulimit të shpejtë dhe vizual e zhvilluar për virusin Monkey B

Një artikull i ri është botuar në revistën Zoonoses, duke njoftuar zhvillimin e një metode të zbulimit të shpejtë dhe vizual për infeksionin me virusin e majmunit B (BV) te njerëzit dhe speciet makake. Kjo është e rëndësishme sepse BV ka një shkallë të lartë vdekshmërie prej afërsisht 80%, dhe transmetohet te njerëzit përmes pickimeve, gërvishtjeve dhe lëndimeve të tjera të shkaktuara nga makakët.

Ekipi hulumtues zhvilloi dy analiza të amplifikimit të polimerazës së rekombinazës (RPA), të quajtura RPA-VF-UL27 dhe RPA-VF-US6, të cilat synojnë dy gjene të konservuara të lidhura me BV. Këto analiza u kombinuan me një shirit vizualizimi të rrjedhës vertikale të mbyllur (VF), duke krijuar një pajisje të vetme për diagnozë të lehtë dhe efikase.

Pas optimizimit të kushteve të reagimit, u krahasuan ndjeshmëritë dhe specifikat e dy analizave. RPA-VF-US6 tregoi performancë të shkëlqyer në zbulimin e kontrollit pozitiv të plazmidit, me një kufi zbulimi prej 28 kopjesh. Nga ana tjetër, RPA-VF-UL27 kishte ndër-reaktivitet me HSV-1, por mund të zbulonte me saktësi edhe 3.4 kopje të standardeve plazmide.

Një nga gjetjet domethënëse ishte se RPA-VF-US6 kishte performancë të shkëlqyer në temperaturën e dhomës, me një kufi zbulimi prej 2,800 kopjesh plazmide. Kjo tregon potencialin e tij për përdorim në testimin në pikën e kujdesit (POC), duke e bërë atë të përshtatshëm për laboratorët në terren pa instrumente të sofistikuara.

Në përgjithësi, zhvillimi i këtyre dy analizave RPA tregon një metodë të thjeshtë, të shpejtë dhe specifike për diagnozën e vizualizimit të virusit Monkey B. I gjithë reagimi mund të përfundojë në një temperaturë konstante brenda 30 minutave, duke e bërë atë një mjet të vlefshëm për të mbrojtur veterinerët, studiuesit laboratorikë dhe personelin mbështetës nga kërcënimi i infeksionit BV.

Burimet:

