AI gjeneruese eksploron problemin P kundër NP: Vështrime nga GPT-4

Një ekip studiuesish ka përdorur modelin e gjuhës së madhe GPT-4 të OpenAI për të gërmuar në problemin e gjatë P vs NP në shkencën kompjuterike. Problemi P vs NP, i cili është studiuar për gati pesë dekada, synon të eksplorojë mundësinë e zgjidhjes së problemeve të vështira llogaritëse në mënyrë efikase. Ky problem ka implikime të rëndësishme për fusha të tilla si kriptografia dhe llogaritja kuantike. Studiuesit, të udhëhequr nga Qingxiu Dong, përdorën Metodën Sokratike për të programuar GPT-4 dhe i dhanë asaj argumente nga një punim i mëparshëm, duke nxitur përgjigje domethënëse.

Veçanërisht, GPT-4 argumenton se P nuk është e barabartë me NP, duke ofruar një perspektivë të re për këtë problem të vjetër. Studiuesit theksojnë se ky studim tregon se modelet e mëdha gjuhësore si GPT-4 mund të bëjnë më shumë sesa thjesht të gjenerojnë tekst; ato gjithashtu mund të ofrojnë njohuri që mund të çojnë në zbulime shkencore.

Për të kuptuar rëndësinë e këtij hulumtimi, është thelbësore të kuptohet problemi P vs NP. Ai sillet rreth kompleksitetit të zgjidhjes së problemeve dhe verifikimit. Problemet e klasifikuara si "P" mund të zgjidhen dhe verifikohen lehtësisht. Anasjelltas, problemet që hyjnë në sferën e “NP” verifikohen lehtësisht, por mungojnë metoda efikase për zgjidhje. Problemi P vs NP vë në dyshim nëse problemet NP mund të zgjidhen me aq efikasitet sa problemet P, duke sfiduar kuptimin tonë aktual të kufijve llogaritës.

Duke përdorur metodën Sokratike me GPT-4, Dong dhe ekipi i tij gërmojnë në matematikën e problemit P vs NP. Ata udhëzojnë GPT-4 për të vërtetuar se P nuk është e barabartë me NP duke supozuar të kundërtën dhe duke gjetur kontradikta. Kjo qasje, e referuar si provë me kontradiktë, u lejon atyre të rindërtojnë një punim matematikor formal, duke udhëhequr GPT-4 përmes procesit të arsyetimit. Megjithatë, është i nevojshëm vërtetim i mëtejshëm për të konfirmuar përfundimin e gjetjeve të tyre.

Ky hulumtim demonstron një aplikim të ri të AI gjeneruese, duke theksuar se si modelet e mëdha gjuhësore si GPT-4 mund të kontribuojnë në eksplorimin shkencor. Duke shfrytëzuar aftësinë e AI për të arsyetuar dhe përpunuar sasi të mëdha informacioni, studiuesit mund të gërmojnë në probleme komplekse dhe të fitojnë njohuri të reja. Ndërsa fusha e AI gjeneruese vazhdon të evoluojë, ajo premton për trajtimin e problemeve të tjera të pazgjidhura të shkencës kompjuterike.

Burimet: Tiernan Ray dhe ClipDropStability.ai