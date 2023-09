Përdorimi i një xhiroskopi për të matur ndryshimet në rrotullimin e Tokës

Një ekip shkencëtarësh ka zhvilluar një mënyrë të re për të matur ndryshimet në rrotullimin e Tokës duke përdorur një xhiroskop. Studiuesit, me bazë në Observatorin Gjeodezik Wettzell të Gjermanisë, krijuan një zgavër lazer 16 metra të gjatë, të njohur si "G", që funksionon si një xhiroskop i tipit unazor. Brenda, rrezet e dyfishta lazer që udhëtojnë në drejtime të kundërta ndërveprojnë për të krijuar një model ndërhyrjeje. Studiuesit zbuluan se ndërsa Toka rrotullohet, luhatjet në shpejtësinë e saj reflektohen në modelin e ndërhyrjes. Duke analizuar modelin e ndërhyrjes, studiuesit ishin në gjendje të llogaritnin distancën e përshkuar nga një pikë e caktuar në Tokë për një periudhë të caktuar kohore.

Në studimin e tyre të botuar në revistën Nature Photonics, studiuesit testuan performancën e xhiroskopit gjatë një periudhe katër mujore dhe ishin në gjendje të masin gjatësinë e një dite të caktuar në vetëm disa milisekonda. Ky nivel i saktësisë është shumë më i madh se metodat e mëparshme të përdorura për të matur rrotullimin e Tokës dhe mund të përdoret për të ndërtuar modele gjeofizike më të sakta për transportin global.

Gjetjet e ekipit u diskutuan nga Caterina Cimminelli dhe Giuseppe Brunetti në një artikull News & Views të botuar gjithashtu në Nature Photonics. Studiuesit propozuan që kjo metodë e re e matjes së gjatësisë së ditës, së bashku me variacionet e saj, mund të çojë në modele të përmirësuara gjeofizike, të cilat kanë aplikime të gjera në fusha të tilla si shkenca e klimës dhe lundrimi. Studiuesit besojnë se kjo qasje mund të ofrojë përshkrime më të sakta të gjatësisë së një dite, duke marrë parasysh faktorë të ndryshëm që ndikojnë në rrotullimin e Tokës, të tilla si tërheqja e hënës, rrymat e oqeanit dhe kushtet atmosferike.

Në përgjithësi, kjo qasje e re e bazuar në xhiroskop premton për avancimin e të kuptuarit tonë të rrotullimit të Tokës dhe efekteve të saj në fenomene të ndryshme gjeofizike.

Burimet:

– K. Ulrich Schreiber et al, Variacionet në shpejtësinë e rrotullimit të Tokës të matur me një interferometër lazer unazor, Nature Photonics (2023). DOI: 10.1038/s41566-023-01286-x

– Caterina Ciminelli et al, xhiroskopi lazer gjurmon me saktësi rrotullimin e Tokës, Nature Photonics (2023). DOI: 10.1038/s41566-023-01293-y