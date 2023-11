Një perspektivë e freskët: Transformimi i shkretëtirave ushqimore të Glasgout përmes bujqësisë urbane

By

Kredia: International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation (2023). DOI: 10.1016/j.jag.2023.103525

Hulumtimi i fundit i kryer nga Universiteti i Glasgout dhe Universiteti Shtetëror i Floridës ka zbuluar një qasje të re për të trajtuar "shkretëtira ushqimore" të Glasgout dhe për të reduktuar pabarazinë. Nëpërmjet analizave të kujdesshme gjeohapësinore, studiuesit zbuluan se futja e kopshteve dhe ndarjeve të komunitetit në vende strategjike në të gjithë qytetin mund të përmirësojë ndjeshëm aksesin ndaj produkteve të freskëta dhe të përballueshme në zonat e pashërbyera.

Studimi, i titulluar "Barazimi i aksesit të bujqësisë urbane në Glasgow: Një qasje e optimizimit hapësinor", thekson përfitimet e shumta të bujqësisë urbane përtej disponueshmërisë së ushqimit. Përveç ofrimit të produkteve të freskëta, kopshtet dhe alokimet e komunitetit nxisin lidhjet e komunitetit, shkëmbejnë njohuri rreth ushqimit dhe përmirësojnë mirëqenien mendore përmes aktiviteteve në natyrë.

Aktualisht, vetëm 36% e banorëve të Glasgow jetojnë brenda 10 minutash në këmbë nga një vend urban bujqësor. Analiza identifikoi se zonat e privuara ekonomikisht në periferi të qytetit priren të kenë akses të kufizuar në ushqime të lira dhe të freskëta, duke rezultuar në "shkretëtirë ushqimore". Është interesante se studiuesit gjetën rreth 939 hektarë tokë të lirë dhe të braktisur në të gjithë Glasgow, me rreth 60% të popullsisë që jetonte brenda 500 metrave nga një hapësirë ​​e papërdorur.

Duke shfrytëzuar modelimin e optimizimit hapësinor, ekipi demonstroi se konvertimi i vetëm 15 vendeve të braktisura në qendra bujqësore urbane mund të zgjerojë aksesin në prodhime të freskëta në 50% të banorëve të Glasgow, duke bërë një ndikim të rëndësishëm në reduktimin e pabarazisë ushqimore. Rritja e përpjekjeve duke shtuar deri në 60 vende të reja brenda një shëtitjeje 10-minutëshe mund t'i shërbejë potencialisht deri në 70% të popullsisë së qytetit, duke eliminuar në mënyrë efektive pabarazinë e aksesit.

Mingshu Wang, bashkëautor i studimit, vuri në dukje se Glasgow përballet me sfida të rëndësishme për shkak të aksesit të kufizuar në ushqime të përballueshme dhe ushqyese në zonat me të ardhura më të ulëta. Megjithatë, kjo qasje e bazuar në të dhëna për planifikimin urban ofron zgjidhje premtuese pa kërkuar investime të konsiderueshme. Duke ripërdorur tokën e lirë në qendra bujqësore të komunitetit, Glasgow mund të trajtojë efektin e Glasgow-it duke fuqizuar banorët vendas që të bëjnë ndryshime pozitive në komunitetet e tyre.

FAQs

Pyetje: Çfarë është bujqësia urbane?



A: Bujqësia urbane i referohet praktikës së kultivimit, përpunimit dhe shpërndarjes së ushqimit në ose përreth zonave urbane. Kjo përfshin forma të ndryshme si kopshte komunitare, kopshte në çati dhe ferma vertikale.

Pyetje: Çfarë janë desertet ushqimore?



Përgjigje: Shkretëtirat e ushqimit janë zona, zakonisht në lagje me të ardhura të ulëta, ku banorët kanë akses të kufizuar në ushqime të përballueshme dhe me vlera ushqyese, që shpesh rezulton në rezultate të dobëta shëndetësore të lidhura me dietën.

Pyetje: Si mund të përfitojë bujqësia urbane për komunitetet?



Përgjigje: Bujqësia urbane ofron disa përfitime për komunitetet, duke përfshirë rritjen e aksesit në prodhime të freskëta dhe të përballueshme, lidhjet sociale, shkëmbimin e njohurive rreth ushqimit, përmirësimin e mirëqenies mendore dhe mundësitë për aktivitet fizik.

Pyetje: Çfarë është modelimi i optimizimit hapësinor?



Përgjigje: Modelimi i optimizimit hapësinor është një teknikë që përdor algoritme matematikore për të përcaktuar shpërndarjen më të mirë të burimeve ose vendndodhjeve bazuar në objektiva, kufizime dhe të dhëna hapësinore specifike. Në kontekstin e këtij studimi, ai u përdor për të identifikuar vendndodhjet optimale për kopshtet dhe ndarjet e komunitetit për të maksimizuar aksesin dhe për të zvogëluar pabarazinë ushqimore.

(Burimi: University of Glasgow)