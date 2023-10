Sensorët e rinj të gjurmimit të yjeve mundësojnë zbulimin e mbetjeve satelitore

Sensorët e gjurmimit të yjeve janë duke u zhvilluar për të ndihmuar satelitët të zbulojnë mbeturinat e rrezikshme orbitale që nuk mund të shihen nga toka. Gjurmuesit e yjeve përdorin pozicionin e njohur të yjeve për të mbajtur satelitët të orientuar siç duhet. Arcsec, një specialist belg i komponentëve të anijes kozmike, është në partneritet me sipërmarrjen portugeze të menaxhimit të trafikut hapësinor NeuraSpace për të zhvilluar një gjurmues yjesh për zbulimin e mbeturinave që pritet të demonstrohet në hapësirë ​​deri në vitin 2025. Duke kombinuar sensorët e Arcsec me të dhënat ekzistuese të NeuraSpace nga burimet publike dhe teleskopi tokësor partneritete, sipërmarrja portugeze do të jetë në gjendje të gjurmojë mbeturina orbitale shumë më të vogla. Ndërkohë, Redwire, me bazë në Jacksonville, Florida, ka zhvilluar një gjurmues yjesh që mund të zbulojë mbeturinat dhe është planifikuar të jetë në orbitë brenda gjashtë muajve të ardhshëm. Prodhuesit e tjerë po eksplorojnë gjithashtu zhvillimin e gjurmuesve të yjeve për zbulimin e mbeturinave.

Një aplikim për gjurmuesit e yjeve në zbulimin e mbeturinave është imazhi i objekteve jobashkëpunuese në afërsi të anijes kozmike. True Anomaly, një prodhues satelitësh me bazë në Denver, planifikon të përdorë gjurmuesit dhe kamerat e yjeve Redwire SpectraTRAC për anijen kozmike të dedikuara për këtë qëllim. Luis Gomes, CEO i specialistit të satelitëve të vegjël AAC Clyde Space, shpjegon se gjurmuesit e yjeve tashmë mund të zbulojnë objekte joqiellore, por këto të dhëna zakonisht injorohen për të ruajtur fuqinë llogaritëse në bord.

Arcsec po eksploron gjithashtu mënyra për të rinovuar gjurmuesit e yjeve tashmë në orbitë për të zbuluar mbeturinat. Kompania ka dorëzuar 50 gjurmues yje deri më tani, kryesisht në kubesat komerciale në orbitën e ulët të Tokës. Bindja e klientëve të gjurmuesve yje për të gjurmuar gjithashtu mbeturinat do të përfshinte disa kosto shtesë, por mund të përmirësonte imazhin e markës së operatorëve. Partneriteti midis Arcsec dhe NeuraSpace ofron një nxitje për përdoruesit e gjurmuesve të yjeve që të bëhen vëzhgues të mbeturinave, pasi klientët do të merrnin shërbime dhe njohuri më të mira nga platforma e menaxhimit të trafikut hapësinor.

