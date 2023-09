Materiali i ri kuantik: Nanoshirita grafeni individual të kontaktuar për herë të parë

Shkencëtarët në Empa dhe bashkëpunëtorët e tyre ndërkombëtarë kanë arritur një përparim të madh në teknologjinë kuantike duke kontaktuar me sukses nanoshirita grafeni individualisht të sakta atomike. Nanoshiritat e grafenit janë struktura dydimensionale të karbonit që shfaqin veti fizike unike dhe një sërë efektesh elektrike, magnetike dhe optike. Megjithatë, studimi i këtyre nanoribonave është sfidues, pasi vetitë e tyre kuantike bëhen më të theksuara ndërsa ngushtohen. Në këtë studim, studiuesit përdorën elektroda nanotuba karboni të një madhësie të ngjashme për të kontaktuar nanoshirita të vetme grafeni, të cilat janë vetëm rreth 1 nanometër të gjerë.

Duke bashkëpunuar me grupe të tjera kërkimore, ekipi mori nanoribonat grafeni të saktë atomike nga laboratori nanotech@surfaces në Empa dhe molekulat pararendëse nga Instituti Max Planck për Kërkimin e Polimerëve. Nanotubat e karbonit u rritën nga një grup në Universitetin e Pekinit dhe analiza llogaritëse u bë në bashkëpunim me Universitetin e Warwick.

Për të siguruar kontakt të saktë midis nanoshiritave dhe elektrodave të nanotubave, studiuesve iu desh t'i transferonin me kujdes dhe t'i rreshtonin ato në të njëjtën substrat. Suksesi i eksperimentit u konfirmua përmes matjeve të transportit të ngarkesës të kryera në temperatura të ulëta. Studiuesit presin që efektet e fuqishme kuantike të nanoshiritave të grafenit mund të jenë edhe të vëzhgueshme në temperaturën e dhomës, gjë që mund të ketë implikime të rëndësishme për hartimin e materialeve kuantike të ardhshme. Ky zbulim na sjell një hap më afër realizimit të premtimit të teknologjisë kuantike, me potencialin e saj për të revolucionarizuar fusha të ndryshme si informatika, komunikimi dhe shkenca e materialeve.

