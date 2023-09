Australia zhvillon një mjet diagnostikues të bazuar në CRISPR për zbulimin e virusit të lisë së majmunit

By

Studiuesit në Australi kanë zhvilluar një mjet diagnostikues novator, MPXV-CRISPR, për zbulimin e virusit të lisë së majmunit (MPXV). Ky mjet, i pari i këtij lloji në Australi, përdor teknologjinë CRISPR për të zbuluar virusin me saktësi dhe shpejtësi të jashtëzakonshme. Hulumtimi, një përpjekje bashkëpunuese e udhëhequr nga Instituti Peter Doherty për Infeksion dhe Imunitet dhe Instituti i Kërkimeve Mjekësore Walter dhe Eliza Hall, u botua në The Lancet Microbe.

Ndërsa teknologjia CRISPR është më e njohur për aftësitë e saj në redaktimin e gjenomit, ajo kohët e fundit është shfaqur si një mjet i fuqishëm për qëllime diagnostikuese. MPXV-CRISPR është projektuar për të synuar sekuenca specifike gjenetike që gjenden vetëm në virusin MPXV. Dr. Soo Jen Low i Universitetit të Melburnit, një nga autorët e parë të studimit, shpjegoi se mjetet diagnostikuese të bazuara në CRISPR veprojnë si detektivë super të saktë, duke identifikuar shpejt materialin gjenetik të lidhur me patogjenë të veçantë.

Mjeti MPXV-CRISPR është programuar të njohë virusin duke inxhinieruar "udhëzues" bazuar në një bazë të dhënash me 523 gjenoma MPXV. Kur ADN-ja virale është e pranishme në një kampion klinik, sistemi CRISPR drejtohet drejt objektivit dhe lëshon një sinjal që tregon praninë e virusit. Nivelet e ndjeshmërisë dhe saktësisë së kësaj metode testimi janë të krahasueshme me metodat PCR të standardit të arit, por me avantazhin e dhënies së rezultateve në një pjesë të vogël të kohës.

Një nga veçoritë novatore të MPXV-CRISPR është shpejtësia me të cilën ai mund të sigurojë një diagnozë. Diagnostifikimi tradicional i lisë së majmunit shpesh mbështetet në cilësimet e centralizuara laboratorike, të cilat mund të rezultojnë në vonesa prej disa ditësh përpara se rezultatet e testit të jenë të disponueshme. Në të kundërt, MPXV-CRISPR mund të zbulojë virusin në vetëm 45 minuta, duke lejuar zbulimin e shpejtë në vend.

Ekipi hulumtues tani po punon për përshtatjen e MPXV-CRISPR në një pajisje portative që mund të vendoset në pikat e kujdesit në të gjithë vendin. Kjo do të mundësonte diagnozë më të shpejtë dhe më të aksesueshme, veçanërisht në zona të largëta ose vende me burime të kufizuara. Ekipi synon të revolucionarizojë menaxhimin e lisë së majmunëve, të përmirësojë rezultatet e pacientëve dhe të përmirësojë reagimin e shëndetit publik ndaj shpërthimeve të ardhshme.

Bashkëpunimi kërkimor përfshiu Institutin Peter Doherty, Institutin e Kërkimeve Mjekësore Walter dhe Eliza Hall, Qendrën e Shëndetit Seksual të Melburnit dhe Universitetin Monash.

Burimet:

– Mikrobi Lancet

– Peter Doherty Instituti për Infeksion dhe Imunitet

– Instituti i Kërkimeve Mjekësore Walter dhe Eliza Hall