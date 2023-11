Zbulimi i historisë së larmishme dhe evolucionare të krokodilëve

Krokodilët, me lëkurën e tyre të ashpër të blinduar dhe zakonet grabitqare, shpesh ngjallin mendime për bishat e lashta që kanë mbetur kryesisht të pandryshuara për miliona vjet. Megjithatë, kërkimet e fundit kanë zbuluar një të kaluar shumë më dinamike dhe të larmishme evolucionare për këto krijesa magjepsëse.

Ndërsa aktualisht ka rreth 28 lloje të gjalla të krokodilit të njohur, kjo përfaqëson vetëm një pjesë të grupit të ndryshëm që ka ekzistuar gjatë historisë. Dy studime të reja kanë hedhur dritë mbi origjinën e krokodilëve dhe shpërndarjen e tyre të gjerë në mbarë botën, si dhe zhvillimin e rritjes së tyre karakteristike të ngadaltë.

Sipas këtyre studimeve, grupi më i madh modern i krokodilëve ka të ngjarë të ketë origjinën në Evropë afërsisht 145 milionë vjet më parë. Prej andej, paraardhësit e tyre u ndanë në linja të ndryshme, me krokodilët që zhvillonin aftësinë për të toleruar ujin e kripur. Ky përshtatje i lejoi ata të përhapeshin në të gjithë globin, ndërsa aligatorët mbetën të kufizuar në mjedise me ujë të ëmbël. Këto gjetje u botuan në Royal Society Open Science.

"Aftësia e krokodilëve për të kapërcyer trupat e ujërave të kripura u ka mundësuar atyre të bëhen shumë më të përhapur gjeografikisht në krahasim me aligatorët," shpjegon profesor Paul Barrett, një paleontolog në Muzeun e Historisë Natyrore i përfshirë në kërkim. "Nëngrupe të ndryshme krokodilësh kanë lulëzuar dhe kanë origjinën në rajone të ndryshme."

Përveç gjurmimit të historisë evolucionare dhe shpërndarjes së krokodilëve, hulumtimi hetoi gjithashtu modelet e tyre unike të rritjes. Shpejtësia e ngadaltë e rritjes e vërejtur te krokodilët modernë u zbulua se ishte një përshtatje dytësore që nuk ekzistonte në të afërmit e tyre të largët. Ky studim, i paraqitur në Current Biology, zbuloi gjithashtu se krokodilët dhe zogjtë, të cilët janë të lidhur ngushtë, kanë shfaqur strategji të kundërta fiziologjike për mbi 220 milionë vjet.

Historia e pasur dhe e larmishme evolucionare e krokodilëve përfshin krijesa magjepsëse që ndryshojnë dukshëm nga homologët e tyre të sotëm. Disa krokodilë të lashtë ishin ngrënës të bimëve, posedonin dhëmbë kompleksë të ngjashëm me gjitarët dhe me gjasë ushqeheshin me fruta, zhardhokë dhe fier të ndryshëm. Specie të tjera kishin përshtatje detare, të tilla si rrokullisje në vend të këmbëve dhe trupa të thjeshtë. Kjo tregon se krokodilët kanë eksploruar një sërë nyjesh ekologjike gjatë gjithë historisë së tyre.

Duke studiuar këtë diversitet, studiuesit fitojnë njohuri mbi historitë e ndryshme të jetës së krokodilëve. Ndërsa zvarranikët e mëdhenj shpesh shoqërohen me rritje të ngadaltë, krokodilët e lashtë ishin në fakt me rritje të shpejtë dhe aktive. Kalimi drejt rritjes më të ngadaltë ndodhi në një fazë të mëvonshme të evolucionit të tyre dhe nuk i atribuohet vetëm stilit të tyre të jetesës gjysmë ujore.

Ndërsa mbeten shumë pyetje në lidhje me nxitësit specifikë për rritjen e ngadaltë dhe ndryshimet evolucionare te krokodilët, ky hulumtim ofron një kuptim më të thellë të historisë së tyre magjepsëse dhe përshtatjeve të jashtëzakonshme që ata kanë zhvilluar me kalimin e kohës.

Pyetjet e bëra më shpesh (FAQ)

1. Sa lloje krokodilësh ekzistojnë sot?

Janë të njohura rreth 28 lloje të gjalla të krokodilëve që gjenden në rajonet tropikale dhe subtropikale në mbarë botën.

2. Ku u shfaqën për herë të parë krokodilët modernë?

Sipas hulumtimeve të fundit, grupi më i madh i krokodilëve modernë ka të ngjarë të ketë origjinën në Evropë rreth 145 milionë vjet më parë.

3. Cili është ndryshimi midis krokodilëve dhe aligatorëve?

Krokodilët dhe aligatorët ndaheshin nga njëri-tjetri në Amerikën e Veriut. Krokodilët kanë aftësinë të tolerojnë ujin e kripur, duke i lejuar ata të përhapen globalisht, ndërsa aligatorët mbeten të kufizuar në habitatet e ujërave të ëmbla.

4. A kanë lidhje krokodilët dhe zogjtë?

Krokodilët dhe zogjtë janë kushërinj evolucionar të lidhur ngushtë. Ata kanë një paraardhës të përbashkët dhe kanë shfaqur strategji të kundërta fiziologjike për më shumë se 220 milionë vjet.

5. A hanin bimë krokodilët e lashtë?

Po, disa krokodilë të lashtë kishin dieta barngrënëse, me dhëmbë të ngjashëm me gjitarët dhe me gjasë ushqeheshin me fruta, zhardhokë dhe fier.

(Burimi: National Geographic)