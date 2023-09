Astronomët vëzhgojnë valët e radios nga lloji Ia Supernova për herë të parë

Astronomët kanë bërë një zbulim të paprecedentë duke zbuluar valët e radios të emetuara nga një supernova e tipit Ia. Ky vëzhgim novator zbulon njohuri të reja mbi natyrën e shpërthimeve të xhuxhit të bardhë dhe mjediset e tyre të pasura me helium.

Supernova e tipit Ia janë shpërthime bërthamore që ndodhin në yjet xhuxh të bardhë. Ato përdoren gjerësisht nga astronomët për të matur distancat kozmologjike dhe për të studiuar zgjerimin e Universit. Megjithatë, mekanizmi i saktë pas supernovës së tipit Ia nuk është kuptuar plotësisht. Besohet se shpërthimi është shkaktuar nga grumbullimi masiv nga një yll shoqërues, ku materiali i akretuar përbëhet kryesisht nga hidrogjeni. Megjithatë, u supozua gjithashtu se xhuxhët e bardhë mund të grumbullonin helium nga një yll shoqërues që kishte humbur tashmë shtresën e jashtme të hidrogjenit.

Një nga misteret që rrethon shpërthimet e xhuxhit të bardhë është sjellja e materies së zhveshur nga ylli shoqërues. Jo i gjithë materiali bie mbi xhuxhin e bardhë; një pjesë e tij formon një re me material rreth yjor rreth sistemit binar të yjeve. Pritej që valët goditëse nga shpërthimi që udhëtonin nëpër këtë material rreth yjor do të eksitonin atomet dhe do të rezultonin në emetimin e valëve të forta të radios. Pavarësisht nga shumë vëzhgime të supernovës së tipit Ia që ndodhin brenda një reje me material rreth yjor, emetimet e valëve të radios nuk ishin zbuluar deri më tani.

Një ekip ndërkombëtar studiuesish, duke përfshirë anëtarë nga Universiteti i Stokholmit dhe Observatori Kombëtar Astronomik i Japonisë, vëzhguan një supernova të tipit Ia që shpërtheu në vitin 2020. Ata zbuluan se kjo supernova ishte e rrethuar nga materiali rrethues yjor i përbërë kryesisht nga helium. Përveç kësaj, ata zbuluan me sukses valët e radios nga supernova. Duke krahasuar forcën e vëzhguar të valës së radios me modelet teorike, studiuesit përcaktuan se xhuxhi i bardhë kishte grumbulluar material me një shpejtësi prej rreth 1/1000 të masës së Diellit në vit. Kjo është supernova e parë e konfirmuar e tipit Ia e shkaktuar nga grumbullimi masiv nga një yll shoqërues me një shtresë të jashtme të përbërë kryesisht nga helium.

Zbulimi i valëve të radios nga kjo supernova e tipit Ia e pasur me helium pritet të thellojë kuptimin tonë për mekanizmin e shpërthimit dhe kushtet që çojnë në një supernova të tipit Ia. Ekipi hulumtues planifikon të vazhdojë kërkimin për emetimet e radios nga supernova të tjera të tipit Ia për të fituar njohuri të mëtejshme mbi evolucionin që çon në këto ngjarje shpërthyese.

