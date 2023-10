Zhbllokimi i sekreteve të sjelljes së qelizave në nënshtresa të buta: Një ndryshim paradigme në mekanobiologji

Një ekip hulumtues nga Universiteti i Turkut dhe Qendra e Bioshkencës Turku, në bashkëpunim me Misvik Biology Ltd, ka zhvilluar një metodë novatore për të studiuar se si sillen qelizat e kancerit në mjediset e indeve të buta dhe të ngurta. Besimi tradicional ka qenë se qelizat priren të përhapen dhe të rriten më shumë në sipërfaqe më të ashpra. Sidoqoftë, ky studim sfidon atë supozim dhe hap rrugë të reja për kërkime në biologjinë e kancerit dhe inxhinierinë e indeve.

Ekipi përdori modelimin llogaritës dhe një gamë të gjerë kushtesh rritjeje për të krahasuar sjelljen e qelizave në sipërfaqe të buta dhe të ngurta në detaje të shkëlqyera. Ata përdorën një makinë të automatizuar për të mikroprintuar përzierjet e proteinave të ndryshme në këto sipërfaqe, duke imituar proteinat që rrethojnë qelizat në trup dhe ofrojnë informacion për mjedisin e indeve.

Gjetjet e studimit treguan se kombinimi i duhur i proteinave mund të mbështesë rritjen e qelizave në sipërfaqe të buta, duke ofruar shenja të rëndësishme mbijetese. Kjo sfidon paradigmën ekzistuese dhe ofron mundësi të reja për kërkime si në biologjinë e kancerit ashtu edhe në inxhinierinë e indeve. Ekipi hulumtues beson se duke përdorur përzierje më të ndryshme proteinash në kulturën e qelizave, ato mund të krijojnë një mjedis më fiziologjik jashtë trupit, duke lejuar modelimin më efektiv të gjendjeve të sëmura dhe të shëndetshme.

Ky hulumtim ka hedhur gjithashtu dritë mbi mënyrën se si qelizat mund të ngjiten, funksionojnë dhe sinjalizojnë në mënyrë efektive në substrate të buta. Ajo ka sjellë një ndryshim thelbësor në të kuptuarit tonë të mekanobiologjisë. Këto njohuri kanë potencialin për të përmirësuar të kuptuarit tonë për përparimin e kancerit dhe për të zhvilluar strategji të reja për inxhinierinë e indeve.

Në përgjithësi, ky studim ka zbuluar njohuri të rëndësishme në lidhje me sjelljen e qelizave në substrate të buta, duke sfiduar besimet ekzistuese dhe duke hapur rrugë të reja për kërkime të ardhshme në biologjinë e kancerit dhe inxhinierinë e indeve.

Burimi:

– James RW Conway et al, Përbërjet e përcaktuara të matricës jashtëqelizore mbështesin përhapjen e qelizave të pandjeshme ndaj ngurtësisë dhe sinjalizimin e ngjitjes, Proceedings of the National Academy of Sciences (2023).