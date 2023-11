Vështrime të reja në riprodhimin e lakuriqëve: çiftëzimi pa hyrje

By

Në botën e riprodhimit të gjitarëve, supozimi ka qenë gjithmonë se çiftëzimi përfshin hyrjen - njëri gjitar depërton në tjetrin me penisin e tij. Megjithatë, një studim i kohëve të fundit ka zbuluar se lakuriqët meshkuj me serotinë kanë marrë një qasje të ndryshme, duke rishkruar rregullat e çiftëzimit të gjitarëve. Këta lakuriq nate angazhohen në një stil çiftëzimi që i kujton më shumë zogjtë sesa homologët e tyre me gëzof.

Studimi, i udhëhequr nga Dr Nicolas Fasel, ekzaminoi sjelljen e çiftëzimit të lakuriqëve të natës me serotinë (Eptesicus serotinus) dhe bëri një zbulim befasues. Në vend që të përdorin penisin e tyre për futje, lakuriqët meshkuj të serotinës e përdorin atë si një "krah kopulues". Ata prekin organet e tyre gjenitale së bashku me vulvën e femrës, duke rezultuar në një metodë unike çiftëzimi që është më e ngjashme me zogjtë se çdo gjitar tjetër i njohur. Ky zbulim sfidon të kuptuarit tonë të normave të çiftëzimit dhe tregon përshtatjet magjepsëse që mund të lindin në betejën e gjinive.

Ekipi vëzhgoi disa orë video nga një kishë holandeze e frekuentuar nga lakuriqët serotinë dhe gjithashtu vëzhgoi lakuriqët e robëruar në një qendër rehabilitimi të lakuriqëve ukrainas. Nga këto vëzhgime, ata vunë re se lakuriqët meshkuj me serotinë kanë një strukturë "në formë zemre" të mbuluar me qime në majën e penisit të tyre kur janë plotësisht në ereksion. Kjo strukturë funksionon si një krah kopulues, duke ripozicionuar membranën e bishtit të femrës për t'i lejuar meshkujt të gjejnë pozicionin ideal të çiftëzimit.

Seancat e bashkimit midis lakuriqëve të natës me serotinë mashkull dhe femër mund të zgjasin mesatarisht 53 minuta, me disa që zgjasin më shumë se gjysmë dite. Kjo kohëzgjatje e zgjatur ka të ngjarë për shkak të natyrës unike të stilit të tyre të çiftëzimit.

Zbulimi i kësaj sjelljeje jokonvencionale të çiftëzimit te lakuriqët e natës me serotinë hedh dritë mbi konceptin e konfliktit seksual, ku meshkujt dhe femrat e së njëjtës specie evoluojnë në përgjigje të përpjekjeve të njëri-tjetrit për të fituar një avantazh. Në rastin e lakuriqëve të natës me serotinë, struktura e organeve të tyre gjenitale ka evoluar në përgjigje të mekanizmave mbrojtës të përdorur nga femrat për të shmangur kërkuesit e padëshiruar.

Duke ecur përpara, studiuesit synojnë të eksplorojnë sjelljet bashkuese në llojet e tjera të lakuriqëve të natës dhe të gërmojnë në aspektet më të fshehta të riprodhimit të lakuriqëve të natës. Ky kuptim i ri i sjelljeve të çiftëzimit të lakuriqëve të natës hap rrugë emocionuese për kërkime të mëtejshme në mrekullitë e riprodhimit të kafshëve.

FAQ

Pyetje: Si çiftëzohen lakuriqët meshkuj me serotinë?

Përgjigje: Lakuriqët e natës meshkuj me serotinë përdorin penisin e tyre si një "krah kopulues" duke prekur organet e tyre gjenitale në vulvën e femrës.

Pyetje: Sa zgjasin seancat e çiftëzimit për lakuriqët me serotinë?

Përgjigje: Mesatarisht, seancat e çiftëzimit midis lakuriqëve me serotinë meshkuj dhe femra zgjasin 53 minuta, por herë pas here mund të zgjasin më shumë se gjysmë dite.

Pyetje: Çfarë është konflikti seksual?

Përgjigje: Konflikti seksual i referohet ndryshimeve evolucionare që ndodhin midis meshkujve dhe femrave të së njëjtës specie, ndërsa ata konkurrojnë për suksesin riprodhues.

Pyetje: Si ka evoluar struktura e organeve gjenitale të lakuriqit të natës mashkullore me serotinë?

Përgjigje: Struktura e organeve gjenitale të lakuriqit me serotinë mashkullore ka evoluar për të kapërcyer mekanizmat mbrojtës të përdorur nga femrat. Penisi i zmadhuar ndihmon në ripozicionimin e membranës së bishtit të femrës për të lehtësuar çiftëzimin.