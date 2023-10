Teknologjia e ultrazërit tregon premtimin në prishjen e "Forever Chemicals"

By

Studiuesit në Universitetin Shtetëror të Ohajos kanë bërë një përparim të rëndësishëm në gjetjen e një metode për të prishur lidhjet e forta të "kimikateve përgjithmonë" ose PFAS (substancat polifluoroalkil). Këto kimikate toksike gjenden zakonisht në artikujt e përditshëm si enët e gatimit, kozmetika dhe mbështjellësit e ushqimit dhe paraqesin rreziqe të mundshme për shëndetin e njerëzve.

Udhëhequr nga profesoresha Linda Weavers, ekipi hulumtues përdori teknologjinë e ultrazërit për të emetuar valë zanore në një frekuencë tejzanor. Këto valë zanore krijuan flluska të vogla të njohura si "dhomat e djegies", të cilat arritën temperaturat prej 10,000 Kelvin. Ky proces, i quajtur degradim tejzanor, në mënyrë efektive shkatërroi lidhjet e forta të fluorit të molekulave PFAS në komponime më të vogla.

Metodat e mëparshme të trajtimit kishin vështirësi në zbërthimin e përbërjeve më të vogla të PFAS. Megjithatë, kjo teknikë përparimtare duke përdorur teknologjinë e ultrazërit rezultoi të jetë më efikase në degradimin e përbërjeve më të vogla, siç u vërejt gjatë një periudhe tre-orëshe.

Studiuesit i përqendruan përpjekjet e tyre në ujërat nëntokësore të kontaminuara me shkumë zjarrfikëse, ku ndotja PFAS është e përhapur. Rezultatet treguan se komponimet më të vogla u degraduan dukshëm më shpejt se ato më të mëdha, duke treguar potencialin e teknologjisë së ultrazërit si një qasje më efektive dhe miqësore me mjedisin për eliminimin e ndotjes PFAS.

Ndërsa ky zbulim premton, profesori Weavers paralajmëron se çrrënjosja e plotë e "kimikateve përgjithmonë" nga mjedisi është ende një detyrë komplekse. Substancat PFAS janë të përhapura, duke e bërë eliminimin e tyre sfidues. Megjithatë, ajo beson se kjo teknologji me ultratinguj mund të çojë në zhvillimin e pajisjeve të vogla të filtrimit të ujit me energji të lartë që mund të përdoren në shtëpitë e përditshme.

Hulumtimi, i botuar në The Journal of Physical Chemistry A, ofron njohuri të reja në luftimin e qëndrueshmërisë së PFAS në mjedis. Nevojiten kërkime të mëtejshme për të gjetur një mënyrë ekonomikisht të qëndrueshme për të zbatuar këtë teknologji në një shkallë më të gjerë, me synimin për të reduktuar praninë e "kimikateve përgjithmonë" dhe për të mbrojtur shëndetin e njeriut dhe mjedisin.

